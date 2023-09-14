Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
María Fernanda Pacheco, estudiante de Diseño Textil y Modas de la UDEM Crédito: Especial
Marián Sofía Narváez, estudiante de Diseño Textil y Modas de la UDEM Crédito: Especial
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
Daniela Díaz González @danydiaz_gzz Crédito: Sofimak @sofimak
María Fernanda Pacheco, estudiante de Diseño Textil y Modas de la UDEM Crédito: Especial
Marián Sofía Narváez, estudiante de Diseño Textil y Modas de la UDEM Crédito: Especial