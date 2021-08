México de cara a las Eliminatorias

Félix Fernández

en EL NORTE

3 min

Sí, sin duda la derrota en la Final de la Copa Oro frente a Estados Unidos revela el peor momento de "Tata" Martino al frente de la Selección Mexicana y también, sin duda, el contraste que representa la participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio enciende alarmas que deben ser analizadas más allá de las dos recientes Finales que (el equipo "A" de) México ha perdido en cuarenta días, ante dos distintas selecciones estadounidenses.



El vaso se ve medio lleno si se mira el altísimo porcentaje de efectividad (80%) que tiene el técnico argentino, luego de 36 partidos disputados, pero sin duda se observa medio vacío al perder, sobre todo, la Final de la Copa Oro ante un equipo que únicamente contaba con dos futbolistas de la Selección principal (Acosta y Lletget).



Los dolores de cabeza del Tri continúan siendo por las mismas causas y las derrotas llegan por las mismas razones: falta de contundencia al frente (ninguna Selección en la Copa Oro disparó más a la portería y anotó menos en porcentaje) y vulnerabilidad en el juego aéreo defensivo.



La buena noticia es que México, de cara a la Eliminatoria que comienza en breve, cuenta con diferentes alternativas, una vez que no se empalmen las competencias y sea posible contar con los futbolistas de la Selección Olímpica. La mala es que al menos seis de los siete rivales del Octagonal (Estados Unidos, Jamaica, Canadá, El Salvador, Honduras y Costa Rica), han mostrado un nivel muy por encima de lo esperado en la Copa Oro (Panamá fue el único que no alcanzó los Cuartos de Final) y eso sin duda pronostica unas Eliminatorias verdaderamente complejas, de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022.



Ahora bien, parece muy evidente que luego del fracaso en la Copa Oro, Martino tendrá suficientes argumentos para decidir si cuenta o no con varios jugadores que a todas luces decepcionaron en su rendimiento, a lo largo de este maratónico torneo veraniego.



A partir del 2 de septiembre inicia un largo recorrido llamado Eliminatorias, que consta de 14 jornadas y se extiende hasta el 30 de marzo del 2022. En cada Fecha FIFA se jugarán tres partidos, lo cual será tan exigente como desgastante.



¿Quien le gusta para un once titular ideal, de cara al partido ante Jamaica en menos de un mes? Va el mío: Memo Ochoa portero. Centrales: "Cachorro" Montes y Héctor Moreno. Laterales: "Chaka" Rodríguez y Jesús Gallardo. Volantes: Luis Romo, Héctor Herrera y Sebastián Córdoba. Volantes extremos: Uriel Antuna y Alexis Vega. Con Rogelio Funes Mori de centro delantero.



Lo anterior a sabiendas que Raúl Jiménez apenas ha regresado a las canchas y el "Chucky" Lozano estará todavía en recuperación, tras el fuerte golpe recibido en la Copa Oro.



Si bien el verano ha dejado sin medalla de plata u oro a la Selección Olímpica, y ha impedido que la Selección Mayor levante alguna de las dos Copas en disputa, México cuenta con material más que suficiente para lo que viene y, sobre todo, para que exista una competencia interna favorable, de cara a los enormes retos que se avecinan.





Twitter: @Felixatlante12







Estudió la Licenciatura en Pedagogía por la UNAM. Como futbolista participó desde 1986 y hasta el Torneo Verano 2002 con: Toros de Texcoco, Atlante, Atlético Celaya y Puebla. Integró la Selección Nacional desde Mayo de 1993 hasta 1996; mundialista en EU 1994. Se ha desarrollado como articulista del Periódico REFORMA desde 1996.