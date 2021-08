México debe reducir emisiones, urgen tras reporte

03 min 30 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 15:04 hrs.

México tiene que disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para contribuir a la lucha contra la crisis climática, urgió Greenpeace México tras la publicación de la primera parte del Sexto Informe de Evaluación (IE6) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).Según el documento científico, se prevé que la temperatura del planeta alcance o supere un aumento de 1.5 grados centígrados durante los próximos 20 años. Si esto ocurre, no sería posible alcanzar la meta más ambiciosa del Acuerdo de París."Sin embargo, las insuficientes metas de reducción de emisiones comprometidas en los Acuerdos de París y en las leyes nacionales están siendo ignoradas, dando una total prioridad a la agenda fósil en la política energética nacional", alertó Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de la organización ambientalista.En la parte sur de Baja California, el incremento de temperatura llegó a ser de 0.5 grados centígrados por década durante los últimos 30 a 40 años, mientras que en la Península de Yucatán el aumento registrado fue de 0.2 grados centígrado por década, apunta el IE6.Greta Thunberg, activista sueca de 18 años, aseguró no sentirse sorprendida por la publicación del órgano de asesoramiento científico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)."Confirma lo que ya sabíamos de miles de estudios y reportes previos: que estamos en una emergencia."No nos dice qué hacer. Depende de nosotros ser valientes y tomar decisiones basadas en la evidencia científica provista por estos reportes. Aún podemos evitar las peores consecuencias, pero no si continuamos como hasta ahora y no sin tratar la crisis (climática) como una crisis", indicó Thunberg en su cuenta de Twitter.Bajo un escenario con altas emisiones de GEI, le temperatura de la Tierra podría aumentar desde 3.3 hasta 5.7 grados centígrados para finales de este siglo, con respecto a los niveles previos a la Revolución Industrial.Desde hace más de 3 millones de años, el planeta no experimenta un calentamiento de más de 2.5 grados centígrados, advierte el Fondo de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).Si la humanidad desea conseguir el objetivo de limitar el aumento de temperatura a los 1.5 grados centígrados, como establece el Acuerdo de París, sólo puede emitir 400 gigatoneladas de CO2 más. De lo contrario, no será posible cumplir tal meta.Por ahora, se liberan cerca de 36.4 gigatoneladas de CO2 al año, así que el mundo sólo cuenta con una década antes de agotar su presupuesto de carbono que permitiría alcanzar el objetivo, indica WRI."Esta es una evaluación cruda del aterrador futuro que nos espera si no actuamos. Con el mundo al borde de un daño irreversible, cada fracción de grado de calentamiento es importante para limitar los peligros del cambio climático", enfatizó en un comunicado Stephen Corneluis, asesor jefe de cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).Manuel Pulgar-Vidal, líder global de clima y energía de WWF, urgió a los líderes del mundo a escalar la ambición de sus compromisos de cara a la próxima cumbre sobre cambio climático de la ONU, que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia, en noviembre."Los líderes mundiales deben aprovechar todas las oportunidades, especialmente la próxima Cumbre del G20 y la COP26, para llevar a cabo una acción climática que responda a la ambición necesaria para garantizar que el objetivo de 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París no se salga de su alcance", aseveró.