Don Santos es pastor de cabras en el Potrero de Ábrego.



-De cabras -precisa él-, aunque en la majada, como en todas partes, tiene que haber siempre algún ca...



Don Santos es muy sabio. Tiene esa gran sabiduría que consiste en ignorar las cosas que no sirven. Pero lo que necesita saber lo sabe bien: dónde apacentar mejor sus animales; cómo curarles las enfermedades y hacerlos sanar de sus heridas; de qué modo protegerlos del coyote, y cómo protegerse él de ese coyote, más peligroso aún, que él llama "de cabeza prieta", y que es el hombre.Tiene sabrosos dichos el señor don Santos. Refiriéndose a la cabra dice de ella: "En el monte es muy latosa, en la mesa muy sabrosa, y en la bolsa muy ruidosa". Porque deja buen dinero, contante y muy sonante.Cuando hablo con don Santos me deja pensativo. La última vez me dijo:-Mire, señor: es tan ruin la suerte de los necesitados, que el día que un pobre se casa hasta parece que la noche se hace más corta, pa' fregarlo.