MIRADOR / Armando Fuentes Aguirre

en EL NORTE

1 min

"Cantando la cigarra pasó el verano entero...".



La hormiga, en cambio, trabajó todo el tiempo, y vio colmados sus graneros.



Cuando llegó el invierno, la cigarra no tuvo qué comer. Fue entonces con la hormiga y le pidió un poco de alimento.



El fabulista dice que la hormiga le negó esa ayuda, y que la cigarra murió de hambre.



Eso no es cierto.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

Tanto la cigarra como la hormiga se molestaron con el fabulista. La cigarra porque la describió como holgazana, siendo que cantar también es un oficio, y la hormiga porque la hizo aparecer como cruel, y eso no es cierto.Entonces la cigarra y la hormiga decidieron castigar al moralista. La cigarra le canta todas las noches en su ventana, de modo que no lo deja dormir, y la hormiga le pica todos los días en salva sea la parte, de modo que no lo deja sentarse.El fabulista no ha vuelto a escribir fábulas morales. Demos gracias a Dios. Y también a la cigarra y a la hormiga.¡Hasta mañana!...