Miranda, Estefan y González cantan por la amistad en 'Vivo'

03 min 00 seg

Fernanda Palacios

"Lo que es emocionante de esta historia es que retrata que la música y el amor son la misma cosa y que son capaces de acortar distancias". Lin-Manuel Miranda, compositor y protagonista

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aclamados y laureados por igual, Lin-Manuel Miranda , Juan de Marcos González y Gloria Estefan podrían haber creado un grupo musical, pero decidieron ir por otro camino.El afamado compositor, el colaborador de Buena Vista Social Club y la cantante son los protagonistas de, un largometraje musical animado que llegará este viernes a Netflix y que es un homenaje a la amistad y los ritmos latinos.La trama sigue a Vivo (Miranda), un kinkajú (pequeño mamífero) prodigioso en la música, que pasa sus días armonizando las calles de La Habana junto con su amigo humano Andrés (González), con quien crea las mejores melodías.Cuando Andrés reciba una invitación de parte de su antiguo amor, la famosa cantante Marta Sandoval (Estefan), para reencontrarse con ella en los escenarios de Miami, los dos emprenderán un viaje sin igual.llegó a mi vida hace mucho tiempo y me enamoré, escribimos todas estas canciones en 2009 y siempre amé la historia. Recientemente, revisitamos el proyecto con Quiara (Alegría Hudes), que escribió conmigo En El Barrio , y redescubrimos completamente a VIVO, que es uno de los personajes más inolvidables que he escrito."Es un viaje increíble sobre música y amistad, y que (muestra que) tanto la música y el amor nos unen. Él hace este viaje de Cuba a Cayo Hueso, Florida, y del Parque Nacional de los Everglades a Miami, con este abanico de personajes diversos. Pero por lo que realmente estoy emocionado es por la música, es increíble y auténtica", destacó en conferencia Miranda.El creador de los musicales de Broadway Hamilton escribió las canciones de esta película en conjunto con su habitual socio, Alex Lacamoire, dando como resultado una travesía llena de colorido, aventuras y desde salsa, charanga, rumba y reguetón, hasta hip hop y rap."He colaborado con Lin-Manuel desde 2004 y pensé que lo conocía muy bien, pero descubrí un lado completamente diferente de él con este doblaje, no sólo como compositor sino como este intérprete energético."Su acercamiento confue profundamente diferente y vi nacer en él un lado muy diferente, haciendo todos estos sonidos graciosos de Vivo asustado por Gaby (una niña que se vuelve su aliada), escapando, riendo, celebrando. Fue realmente divertido descubrirlo", contó Alegría Hudes, quien coescribió el guion final junto con el director Kirk DeMicco ().La historia animada resalta el valor de la amistad y la familia, pero también rinde tributo a la música y cultura de Miami y Cuba, lo que la hizo más especial para Estefan y González, ambos con lazos en ambos puntos.es una carta de amor a mi tierra, Cuba. Me encantó el guion en cuanto lo leí, realmente sentí que era conmovedor y cuando escuché las canciones me enamoré, Lin-Manuel escribió toda esta música maravillosa y el compositor Alex Lacamoire, con quien pude trabajar en el estudio, me dejó impresionada."Es una conmovedora historia sobre encontrar valor, atesorar a la familia y reconocer que la música puede ser transformadora", resaltó Estefan.