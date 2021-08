Molesta desorden en registro para pensión de 65 y más

Martha Martínez

Hora de publicación: 14:07 hrs.

El primer día del registro en Xochimilco de adultos mayores de 65 años al programa de pensiones generó descontento entre los interesados ante la desorganización y la lentitud.Mientras que en Alcaldías como Tlalpan el registro se lleva a cabo de manera fluida y sin largas filas, en la Alcaldía Xochimilco los adultos mayores, incluidos algunos en sillas de ruedas, esperaron horas para ser atendidos.De acuerdo con los servidores de la Nación a cargo del único centro instalado en Xochimilco, en el deportivo local, el registro fue dividido por zonas y letras, con la finalidad de hacer más ágil el proceso.Sin embargo, las autoridades omitieron informar a los interesados sobre esa medida, lo que derivó en aglomeraciones y molestia de los interesados que tuvieron que esperar de pie afuera del deportivo.En tanto, en las instalaciones, de acuerdo con servidores, había unas 450 personas, entre eventuales beneficiarios y acompañantes."El que se apunte ahorita no lleva ventaja sobre el que se apunte la cuarta semana, todos van a entrar al padrón, el problema es que no avisan, se aglomeran y es un desastre, porque no sabes qué hacer."Hay una pésima organización y no es quejarse, sino porque no veo organización, uno da una información, otro da otra información y es un desastre, la verdad", dijo José Ricardo, quien acudió a su registro y deberá esperar pues reside en Santa Cecilia, zona que no estaba considerada para hoy.Ricardo dijo esperar ser atendido este lunes, porque junto con su esposa, Alma Baltazar, pidió permiso en su trabajo para ausentarse y no pueden perder otro día laboral.Ramón Aguilar, de 70 años de edad, informó que la de hoy es la tercera ocasión en la que acude a solicitar su reincorporación al programa.Aguilar ya recibía la pensión pero se la quitaron con el argumento de que es jubilado y a pesar de que ya realizó el registro en dos ocasiones anteriores, no le han devuelto el apoyo."Vine en octubre y tenía la cita para el 10, yo tenía que venir para ver si ya había quedado el registro, y resulta que cierran por la pandemia y nadie me da información. Volví a venir el primero de julio y ahora volví a venir. Yo ya lo cobraba (el apoyo) y que por ser pensionado me lo quitaron, y después resulta que no, pero ya me lo habían quitado; dos años y no me lo pueden devolver y hago y hago y hago papelitos y nada más no", lamentó.En la fila afuera del deportivo de Xochimilco había incluso personas en sillas de ruedas, quienes tuvieron que esperar a pesar de que se pidió a los servidores permitirles el paso dadas sus condiciones.En contraste, en la Alcaldía Tlalpan el registro avanzó sin contratiempos y con pequeñas filas de espera.En el centro de registro, ubicado en la esquina de Acoxpa y Miramontes, fueron colocadas unas 70 sillas para que los adultos mayores esperaran sentados, en tanto que afuera, servidores de la nación revisaban la documentación de quienes esperaban en una fila que no superaba las 20 personas.Patricia Ruvalcaba dijo al concluir su registro que el proceso duró alrededor de una hora, pese a que tuvo que esperar a que un familiar le llevara un documento que olvidó."Está bien que nos retribuyan un poco, después de tanto impuesto que hemos pagado toda la vida", expresó.