Molestan negocios ambulantes

en Chepevera

NELVA SIFUENTES

'NO HAY PERMISOS'

ESTORBAN NEGOCIOS

Hora de publicación: 12:27 hrs.

Para los vecinos de, el comercio ambulante se ha vuelto un dolor de cabeza, y aunque algunos no se oponen a esta modalidad, piden a las autoridades poner atención para que sean regularizados."Le solicité al joven que atiende el puesto de tacos que lo moviera hacia atrás y me dijo que el sólo era empleado, que no conoce al dueño. Me invitó a hablarle a municipio", expresó, una residente cercana a esta ubicación que colinda con las calles Zambrano y Bolívar., otra vecina, dijo que aunque los negocios parecen inofensivos, sí afectan mucho la vialidad."Cuando vamos por Daniel Zambrano hacia Simón Bolívar tenemos que sacarle la vuelta a los clientes que están detenidos en la zona vehicular y eso ocasiona que invadamos el carril contrario. Así que en horas pico, estorban", aseguró Benítez Tamez., por otro lado, comentó que si estos negocios tuvieran un permiso autorizado, también deberían de tener un lugar para sus clientes."Si se supone que pagan una mensualidad al municipio para tener permiso en la vía pública, deberían también tener dónde poner a sus comensales, pero como no es así, que paguen un local en la plaza o que municipio les exija estar en un tipo food truck", compartió Flores sobre el punto en cuestión.Para temas de reporte,, otro vecino de Chepevera, sugirió como posible solución, avisar sobre dichos incidentes para que la autoridad ponga manos a la obra."Hay que reportarlo al municipio, hacer algo y ocuparnos en trabajarlo bien, para que la colonia funcione adecuadamente", dijo Coronado.Respecto a esta problemática,, director de Comercio del Municipio de Monterrey comentó que no tienen generados permisos a los puestos."Durante una junta de transición entre el gobierno actual y el municipal, en las dos anteriores administraciones, no hemos dado ningún permiso a este negocio ambulante", aseguró Medina."El problema es que estorba para dar la vuelta, no es culpa del empleado pero es claro que aprovechan el cambio de gobierno para hacerlo"."El puesto está amarrado con cadena muy en la esquina, y muy pegado a la banqueta, carros grandes o camionetas tendrán que invadir un poco el carril contrario para dar vuelta o cruzar Simón Bolívar"."El problema es que si dejamos que se instalen muchos puestos, al rato no habrá dónde estacionarse y se llene de basura, además de perros y vagos"."No estamos en contra del progreso, estamos en contra de que la gente no respeta las arterias que son para conducir".