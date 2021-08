Mon Laferte vive enamorada de su gira... y su maternidad

05 min 00 seg

Fernanda Palacios

Apapacha su inspiración

"Me siento muy sensible, emocionada y llena de vida en todos los aspectos, dando vida a un bebé, pero también a mi música". Mon Laferte, cantautora

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ser madre nunca fue un deseo latente dentro de la vida de Mon Laferte , sin embargo, una vez que tomó la decisión, y que hoy es una realidad, comparte que ha sido una de las mayores alegrías que ha sentido.Es tanta su emoción que no pudo esconder más la noticia e hizo el anuncio hace unos días, pese a que su embarazo tiene apenas unas semanas."(Lo decidí) No hace mucho porque antes no me habían dado ganas, siempre pensé cómo: 'No, yo creo que yo no'. Y de repente un día dije: ¡Quiero experimentarlo todo!', esto y todo lo que se viene con la maternidad; me vinieron unas ganas inmensas."Y ha sido una locura, pero me siento muy feliz en este momento de que se lograra después de tanto desearlo, pero sobre todo de poder hablarlo, porque siempre dicen que los primeros meses no hay que contar, porque está el miedo de que se pueda perder, pero sentí un gran alivio al compartirlo", aseguró Laferte en entrevista.Con la llegada de su primer hijo, la intérprete de "Mi Buen Amor" está consciente de que se avecinan grandes cambios, tanto emocionales como físicos, mismos que irá descubriendo y compartiendo junto a sus fans desde los escenarios, pues está próxima a arrancar su gira de casi dos meses por Estados Unidos a mediados de septiembre."Tengo que hacer tantas cosas y seguir trabajando, pero mi cuerpo cambia, la ropa ya no me queda, no me puedo pintar el cabello, me siento rara, no me siento yo misma, estoy mucho más sensible en todos los aspectos, físicamente tengo un súper olfato y unas nauseas horribles. Y emocionalmente estoy muy sensible, entonces era bien difícil seguir trabajando ocultándolo."Vivirlo con la gira me emociona un montón porque nunca me he subido al escenario embarazada, no tengo idea de qué se sienta, pero me hace mucha ilusión que me vaya creciendo la pancita en cada ciudad, eso me vuela la cabeza y me tiene el corazón feliz", expresó emocionada.La cantautora ha compartido con REFORMA que se siente más motivada e inspirada que nunca gracias a su embarazo.Es por ello que recién ha compuesto más temas en Los Ángeles para un nuevo disco y ayer estrenó dos sencillos como parte de Spotify Singles: una reversión de su canción "Flaco" y un cover de "Wish You Were Gay" , de Billie Eilish, completamente en español."Me invitaron a hacer estas dos canciones y me quedé pensando en qué canción mía me gusta y sentía que podría haberle dado más protagonismo, y esa fue 'Flaco', que además la gente la pide y la canta mucho, entonces le hacía falta tener su momento nuevamente."Con 'Wish You Were Gay' pensé en hacer un cover para homenajear a una mujer. Siempre hago covers de música muy antigua, soy muy abuelita, y escuchando a Billie siento que tiene algo de eso clásico en su música y me gusta, creo que es muy buena. Entonces, me gustó, pero no pude conocerla, nunca he hablado con ella y yo creo que no sabe que existo", expresó Mon, entre risas.Como fanática de la estadounidense, la chilena quiso respetar el tema original lo más posible; sin embargo, al cambiar de idioma y sumar su voz, no hubo duda de que su sello quedó impregnado en lo que podría ser la excusa perfecta para que ambas se conozcan."La verdad es que tomé las canciones, se las pasé a mi productor Manú Jalil y le dije: 'Tú vuela y haz que quede una versión que me represente y también respete la composición y arreglos de la original', e hizo un trabajo increíble. Así que espero que si la llega a escuchar, le guste", compartió la cantante.Lejos de querer hacer una pausa ante todos los cambios que experimentará con su faceta maternal, Mon está lista para arrancar su gira por Estados Unidos, además de seguir trabajando en la música que escribió durante este tiempo."Estoy en plena promoción de mi álbum (), que salió apenas hace unos meses, y se viene una gira por EU de casi dos meses, que vamos a estar por allá, y esperando también que podamos retomar en Latinoamérica, sobre todo en México, ¡me urge un concierto aquí!"Con todo esto, estoy supersensible; he escrito ya muchas canciones, grabé un disco nuevo durante todo este proceso del intentar embarazarme, estuve los últimos meses en Los Ángeles haciéndolo, me encerré allá y lo compuse, entonces también estoy trabajando en eso", explicó.Fue apenas hace una semana cuando la intérprete de "Mi Buen Amor" anunció que sería madre por primera vez, a sus 38 años. Si bien admite que no tiene mucha idea de cómo va a funcionar, asegura que siempre ha tenido un instinto protector gracias a sus mascotas."Pienso que seré buena madre y me quedaré en el nivel de no ser ni tan consentidora ni tan regañona. Pero veo el ejemplo de mis mascotas, que han sido mis hijos hasta ahora, bueno, siguen siendo mis hijos perrunos y gatunos, y soy superconsentidora, ¡demasiado!"Entonces, realmente no sé cómo voy a ser, apenas lo voy a descubrir, pero en general toda la vida he sido muy maternal con mi entorno, amistades y allegados. Me gusta mucho apapachar", confesó.