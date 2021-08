Montan reflexiones sobre la Conquista

04 min 30 seg

Francisco Morales V.

Hora de publicación: 18:31 hrs.

A 500 años de la toma de Tenochtitlan, y en medio de una serie de conmemoraciones oficiales que parecieran no abandonar el maniqueísmo de siglos, el teatro hace posible una alternativa más abierta, un mosaico de voces para narrar un mismo hecho histórico.Así, a sabiendas de que la historia está hecha de una vasta colección de decisiones individuales, es como ha sido concebida 1521: La caída, producción con la que El Milagro se suma a esta efeméride.Escrita y dirigida por David Olguín, el proyecto está compuesto por 20 monólogos, con un prólogo y un epílogo, que abordan de manera cronológica los hechos que derivaron en el derrumbe del imperio mexica.Protagonistas indiscutibles como Moctezuma II y Hernán Cortés conviven con algunos escasamente conocidos y con otros que, aunque enteramente ficticios, encapsulan reflexiones hondas sobre el significado histórico de lo ocurrido."Lo que permite esto, como un poliedro, es ver a través de la verdad parcial de cada una de estas personas; finalmente, el proceso", reflexiona Olguín en entrevista.Dispuestos a no dejar pasar la fecha, a pesar de los problemas ocasionados por la pandemia de Covid-19, Olguín y el escenógrafo Gabriel Pascal terminaron armando un proyecto cuya intención de repartir los recursos disponibles terminó por darle una forma particular."El tipo de proyecto que podíamos hacer, dadas las circunstancias que nos rodean, era poner toda la baraja de nuestros fondos al servicio de actores. Es decir, apostar por la mayor cantidad de gente, mezclando actores con sólida y amplia trayectoria y actores jóvenes", explica el dramaturgo.De esta forma, 21 actores distintos, como Laura Almela, David Hevia, Stefanie Weiss, Sergio Zurita, Gutemberg Brito Mauricio Pimentel, Daphne Keller, Grisel Ocampo y Raúl Villegas, dan vida a los diversos personajes del mosaico construido por Olguín."La mayoría de ellos son los que, de manera habitual, aparecen como telón de fondo en esta historia, que se les conoce por alguna mención, que son un poco aparentemente secundarios en el fenómeno pero que tienen historias apasionantes", ahonda el dramaturgo.Entre estos, ejemplifica Olguín, se encuentra María de Estrada (Weiss), una guerrera de enorme proeza mencionada en el Lienzo de Tlaxcala, o Juan Garrido (Brito), un conquistador nacido en África a quien se le considera el primer panadero de la Nueva España, al ser quien inició a cultivar trigo."Y, por supuesto, están algunos que sin ellos sería impensable este proceso, entre los de cajón, por supuesto Moctezuma II (Pimentel), Hernán Cortés (Villegas), el capellán de Cortés, Fray Bartolomé de Olmedo (Zurita) y Bernal Díaz del Castillo (Hevia)", apunta Olguín.En esta búsqueda de presentar miradas distintas, incluso encontradas de la caída de Tenochtitlan, el dramaturgo incluso recurre a los animales presentes en narraciones históricas, como la yegua La Rabona (Keller), tomada de la lista de caballos que Bernal Díaz del Castillo registra en su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.Otros, como la perra Buenaventura la Lebrela (Ocampo), están basados en animales que también se mencionan en las crónicas."Lo que trato de hacer ahí es la mirada, como lo pinta toda una tradición en la literatura europea, de los animales, o las 'bestias', que tienen una mayor carga de humanismo que las otras bestias, que somos los seres humanos", detalla Olguín.Del 12 de agosto al 5 de septiembre, en Milán 24, los monólogos serán presentados en cuatro programas, uno cada fin de semana, que podrán verse presencialmente en Teatro El Milagro, con cupo limitado, o de forma virtual.Y aunque cada uno de ellos es su propia historia autoconclusiva, la verdadera "Historia", con mayúscula, se dibuja al verlos todos juntos."La idea es que cada uno de estos relatos se vuelva redondo en sí mismo, y gradualmente, conforme van avanzando las cuatro partes, se empiezan a entreverar, de una manera o de otra, los sucesos, y por supuesto se cuenta también de manera cronológica el avance de los españoles hasta el momento del sitio de Tenochtitlan", asegura el director.En medio de las conmemoraciones oficiales, los artículos de la prensa y las revistas especializadas, y las reflexiones académicas, Olguín estima que el teatro tiene un lugar único al lograr encarnar los sucesos históricos, al darles presencia."Eso yo creo que es, finalmente, la misión que tiene el teatro; claro que implica reflexión, claro que implica discusión política y demás, pero, ante todo, implica personas, personas involucradas en decisiones de esos momentos en los que te arrolla la historia, como en esa idea que da (James) Joyce a propósito de la historia como una pesadilla de la que de pronto te crees despertar."Y cómo se vive desde la subjetividad y desde el choque con la voluntad del otro; creo que es la materia prima del teatro", reflexiona.Estas miradas, que incluyen, por ejemplo, la de los tlaxcaltecas victoriosos sobre sus enemigos acérrimos, o la de los personajes olvidados de la historia, se funden en una visión que no apuesta por un bando o por otro, sino por la mirada caleidoscópica de los individuos que, hace 500 años, vivieron la caída de la Gran Tenochtitlan.