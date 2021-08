Monterrey de todos

Vidal Garza Cantú

Este 20 de septiembre Monterrey cumplirá 425 años de haber sido fundada y está llamada a ser la ciudad en donde puedan desarrollarse mejores ciudadanos. En donde se tengan las oportunidades para vivir mejor y en donde el diálogo entre su autoridad y la sociedad sean permanentes. Monterrey es lugar de encuentro y debe ser un espacio de aspiraciones también.



En la capital tienen residencia las principales empresas y universidades del País y necesita tener una mayor capacidad de ser intersección y puente para maximizar su desarrollo económico y social.



Desde 1991, los Gobiernos de Monterrey y del Estado han tenido diferencias en cómo resolver los problemas de sus ciudadanos. Por ello, nuestra Ciudad merece hoy un mejor diálogo y mejor deliberación de sus problemas con el Gobierno del Estado. No hay necesidad siendo ciudad capital y cabeza de la zona metropolitana para no hacerlo.



En Monterrey y en el resto del País, la relación sociedad-Gobierno ha tenido un desgaste constante en los últimos años. Se ha mermado la confianza y se han perdido espacios de interlocución entre estos dos actores.



La coyuntura de nuestra Ciudad nos obliga a que ciudadanos y Gobierno trabajen de forma coordinada para que Monterrey tenga una sociedad más justa y con mejores oportunidades para todos.



Hoy más que nunca es necesario que el talento de todos los ciudadanos regiomontanos se articule a una sola voz para que las acciones de la administración pública municipal consoliden a nuestra Ciudad como el referente de desarrollo económico, tranquilidad y justicia que la hizo grande.



La fórmula que nos ayudará a construir un mejor futuro para la sociedad es la suma del compromiso, la coordinación y la confianza entre Gobierno y ciudadanía. Compromiso para no interrumpir programas que funcionan. Coordinación para sumar a la ciudadanía y confianza para fortalecer la relación de la administración pública municipal con la sociedad.



Más allá de una sociedad vigilante de la administración pública, hoy Monterrey necesita fortalecer el vínculo de la sociedad civil organizada y el Gobierno municipal para, en conjunto, cada quien poniendo de su parte, encontrar las soluciones de intervención a los grandes retos que vive: movilidad, seguridad, empleos, inversión e innovación, por mencionar algunos.



La importancia de consolidar este vínculo está definida por el papel histórico de los ciudadanos regiomontanos en el entorno estatal.



Hay que destacar que de los 1.6 millones de empleos formales de Nuevo León, 600 mil han sido creados en Monterrey, que una de cada tres unidades económicas del Estado está localizadas en este municipio y que la participación ciudadanía de la capital ha sido ejemplo de organización de la sociedad civil en todo el País.



Sin embargo, aunque en Monterrey se concentran 4 de cada 10 empleos formales del Estado; nuestra Ciudad no ha sido el motor de la recuperación laboral en esta pandemia.



Así, mientras en Nuevo León ya se alcanzaron, incluso se superaron, los niveles de empleo de diciembre de 2019, en Monterrey aún tenemos un pendiente de alrededor de 30 mil empleos formales, de acuerdo con el IMSS.



Asimismo, uno de los grandes pendientes de la Ciudad será la atención al sector informal, pues en los últimos 18 meses se agregaron más de 50 mil personas a la ocupación informal.



Para atender estos retos de empleo, por ejemplo, no podemos desaprovechar el empuje y la experiencia de toda la sociedad en la construcción del Monterrey ciudadano que tanto necesitamos.



La oportunidad que nos brinda el entorno actual de cambios en los Gobiernos locales nos invita a trabajar de forma coordinada para impulsar un Monterrey en el que el empoderamiento de la ciudadanía y la gestión pública eficiente y transparente fortalezcan la cooperación del binomio sociedad y Gobierno.



Al final, Monterrey es de todos.







Es director de Fundación FEMSA, AC. Profesor en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tec de Monterrey. Licenciado en Economía por el ITESM. Licenciado en Derecho por la UANL. Maestro en Políticas Públicas por Universidad de Harvard y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin.