DE PIE: Martha Rangel de Rodríguez, July de Alba, la festejada y América Montemayor de Garza. SENTADAS. Margarita de Reyes, Mónica Buerón de Villarreal, Lupita Alanís, Cecy Elizondo y Laura Saldaña Crédito: Daniel Abad
DE PIE: Martha Rangel de Rodríguez, July de Alba, la festejada y América Montemayor de Garza. SENTADAS. Margarita de Reyes, Mónica Buerón de Villarreal, Lupita Alanís, Cecy Elizondo y Laura Saldaña Crédito: Daniel Abad
Morena García de Cruz
Cinthia Cruz y Cristy Cruz
Deyanira de González, Marla Hernández, Julia de Ibarra, Rosario Gómez e Irma Luz de Welsh
Mayte Fernández, Cristina de Cantú y Mireya Montemayor de Pérez Salinas
Sandra González y Elsa de Villarreal
Elsa García, Gaby García, Vicky García, Maricela Salazar y Silvia Garza
DE PIE: Martha Rangel de Rodríguez, July de Alba, la festejada y América Montemayor de Garza. SENTADAS. Margarita de Reyes, Mónica Buerón de Villarreal, Lupita Alanís, Cecy Elizondo y Laura Saldaña
Karina Cruz, Dany Treviño y Vale Treviño
Morena García de Cruz