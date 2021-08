'Morenizan' imagen de CDMX

02 min 00 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 16:01 hrs.

El Gobierno de la Ciudad de México "morenizó" su imagen institucional.Los cambios para sustituir el color verde de los logotipos oficiales comenzaron en sus redes, comunicados y carteles, con cromática similar a la del Gobierno federal, con el color guinda del Partido Morena.Los colores que recuerdan al partido del que emanaron la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estarán en chalecos, tarjetas de programas sociales, en oficios, sitios web y cualquier campaña de todas las dependencias, según el nuevo manual de identidad institucional de la Jefatura de Gobierno.El documento oficial señala que uno de los objetivos es establecer una imagen institucional que sea fácil de identificar."Los lineamientos establecidos en el Manual de Identidad Institucional son de carácter obligatorio para todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México", enfatiza el documento.Un día después de que Morena perdió mayoría en la Capital del País, Sheinbaum y diversos Alcaldes del mismo partido han intensificado sus discursos para enaltecer, aplaudir y agradecer sus programas sociales, a López Obrador y su llamada Cuarta Transformación.Especialistas advirtieron que con este tipo de discursos, sin estar en periodo oficial de campañas, los morenistas hallaron cómo burlar la ley para promover a Morena de forma permanente al utilizar el concepto de la 4T."Lo delicado está en la vuelta que le dieron a la ley al utilizar esta delgada línea, un pegamento, legal, pero no ético, entre el Gobierno y el Partido Morena, que es la 4T", puntualizó Carolina del Ángel Cruz, especialista de la UNAM, sobre las alusiones de que gobernantes de la CDMX hacen a Morena, sin mencionarlo explícitamente, pero enalteciendo su vínculo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ciudadanos ubican como el líder de ese partido."Por eso repiten tanto la 4T, no dicen Morena, porque saben que se meten en problemas, porque los programas públicos no pueden ser usados por ningún partido político", explica.