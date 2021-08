Atropellan y matan a peatón en García

01 min 00 seg

José Antonio Plasencia

Hora de publicación: 08:23 hrs.

Cuando intentaba cruzar una Avenida sin aparente precaución, un peatón perdió la vida al ser atropellado y proyectado unos 7 metros, en García.Según testigos, la víctima fue golpeada con la defensa delantera y luego con el parabrisas de un auto, el cual quedó estrellado.El accidente fue reportado a las 6:36 horas en la Avenida Real Lincoln , en la Colonia Portal de Lincoln.Cinco minutos después llegaron paramédicos de Protección Civil de García, pero ya encontraron sin vida al peatón.La víctima no fue identificada, sólo se dijo que es un hombre de una edad de entre 50 a 55 años.El hombre presentaba múltiples fracturas a consecuencia del impacto que recibió de un auto Mazda.Sin embargo, Tránsito de García no proporcionó el nombre del conductor.Trascendió, según testigos, que el ahora fallecido intentó ganarle el paso al auto, por lo que corrió, pero no alcanzó a cruzar.Tras confirmar la muerte del hombre, los agentes viales solicitaron al personal del Servicio Médico Forense.