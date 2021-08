Muere hombre electrocutado en San Pedro

Christian Lara

Hora de publicación: 18:21 hrs.

Un hombre murió electrocutado luego de que tocó cables de 13 mil 200 voltios cuando movía un andamio dentro de un negocio en San Pedro 400.El accidente fue reportado alrededor de las 17:00 horas en Oro y Díaz Ordaz, a donde llegaron elementos de Rescate 911, Protección Civil del Estado y Cruz Roja, quienes localizaron al hombre tendido en el negocio.Al darse cuenta de que no tenía pulso, los socorristas le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no respondió a los estímulos y declararon que ya había fallecido.De acuerdo con los primeros informes, el fallecido movía un andamio y no se dio cuenta de que estaba cerca una línea de energía eléctrica, la cual tocó por accidente.La zona fue acordonada por policías municipales en espera de agentes ministeriales y peritos para iniciar las indagatorias.