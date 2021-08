Mueren 2 bebés; están intubadas 2 embarazadas

Daniel Reyes

Hora de publicación: 00:00 hrs.

En uno de los peores días de toda la pandemia, la Secretaría de Salud estatal reportó ayer 45 muertes por Covid-19, entre ellas dos bebés de 20 días y nueve meses de nacidos.Además, se informó que dos mujeres embarazadas se encuentran intubadas y en estado grave.Según el reporte diario de la dependencia, el menor de nueve meses padecía Síndrome de West, una encefalopatía epiléptica; mientras que el de 20 días no tenía ninguna comorbilidad."Hoy (ayer) fallecieron dos niños por Covid, así que quien piensa que los niños no se contagian o no fallecen, están equivocados", dijo el Secretario de Salud, Manuel de la O."Obviamente la enfermedad es mucho más leve, la posibilidad de que se complique es menor, pero siempre existe el riesgo".Hasta ayer, la dependencia tenía el registro de 2 mil 244 contagios en niños de 0 a 10 años de edad, con 28 defunciones atribuidas al virus.Sólo entre los bebés de un año o menos se tienen registrados 313 contagios y 13 muertes.De la O insistió en que la tercera ola está cambiando respecto a los sectores poblacionales más vulnerables, pues ahora no son los adultos mayores quienes están en mayor riesgo.Las 45 defunciones de ayer es el número más alto desde el 2 de febrero, cuando Nuevo León enfrentaba la segunda ola de la pandemia.El peor día en defunciones ocurrió el 27 de enero, con 58 casos.Ayer también fue uno de los peores días en cuanto a contagios confirmados, con mil 699 casos, la cuarta cifra más alta en la tercera ola y en toda la pandemia que inició en marzo del año pasado.La ocupación hospitalaria continuó al alza, con mil 665 internamientos, entre ellos 380 pacientes intubados.A pesar de la reconversión de más camas, principalmente a cargo del IMSS, el porcentaje de ocupación de áreas Covid estaba ayer en 79 por ciento, en el rango de "riesgo máximo" según el semáforo estatal.Este es el desglose de contagios que reporta la Secretaría de Salud entre menores de 12 años:Contagios en menoresEdad Contagios MuertesMenos de 1 año 313 131 a 4 años 696 95 a 8 años 675 59 a 12 años 1,304 4