Muestra Andrés Clariond su 'Territorio' en el FIC Monterrey

02 min 30 seg

Paula Ruiz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

🗣️ Ya nos estamos preparando en Cineteca y el #17ficmonterrey para la función especial de

📽️ "Territorio" del director Andrés Clariond Rangel (@Anclaran)🤩🤩#elcinetemira pic.twitter.com/U1kQdxJjHd — ficmonterrey (@ficmonterrey) August 22, 2021

El cineasta regiomontano Andrés Clariond ya comenzó a marcar su Territorio de cara al estreno de su película el 26 de agosto a nivel nacional.Mientras llega a las salas del País de manera escalonada, primero en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Veracruz y después otras plazas, se presenta en la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Monterrey fuera de competencia.La historia, escrita por Clariond, pone en el foco público la esterilidad del hombre, el esposo de familia, el marido, quien es vulnerado en su masculinidad."Mi película surge por reflexiones que comparto con cualquier hombre que haya crecido, por lo menos los de mi generación, en una sociedad machista, donde culturalmente se nos imponen muchas cosas que nos hacen actuar de cierta forma, a veces hasta inconscientemente", comentó el también realizador deSi algo le gusta al director y guionista, además de hacer cine, es provocar polémica y discusión y, por su temática, no será la excepción.Desde su perspectiva, la cinta es intensa, pero no busca aleccionar, sin embargo está convencido que el espectador se va adentrar al triángulo entre Lupe (Paulina Gaitán), Manuel (José Pescina) y Rubén (Jorge A. Jiménez).Sumarse al catálogo fílmico del FIC Monterrey 2021 y quese presente en la Cineteca Nuevo León, que lleva el nombre de su madre Alejandra Rangel Hinojosa, provocó en Clariond una gran carga emocional porque ella fue su gran fan y siempre apoyó su pasión por el séptimo arte.Para Pescina interpretar a Manuel, el esposo enamorado de su mujer, fue un personaje que lo sedujo desde que leyó el guión."Al final somos muchos mexicanos en diferentes circunstancias que nos une la poca apertura que tenemos como hombres de expresar nuestros sentimientos, de tener una cultura que nos exige una buena familia, esposa, un hijo, de preferencia varón", señaló el actor en videoconferencia desde España.Pasar de ser el amigo sincero y fiel a convertirse en el tercero en discordia en el matrimonio de Lupe y Manuel, retó al actor Jorge A. Jiménez."Hay una justificación a las situaciones, lo que me llamó la atención de este personaje es la transformación que tiene en toda la película. Comienza siendo un empleado buena gente, buena onda, atento, amable y las circunstancias van haciendo que salga de él algo que estaba escondido y termina siendo totalmente diferente a lo que vimos al principio", comentó Jiménez.La carrera deno termina con su exhibición en las salas de cine, en Estados Unidos se podrá ver a través de HBO Max y se negocia la posibilidad de más adelante llevarla a las plataformas en México.