Múgica maestro

Roberto Zamarripa

en EL NORTE

3 min 30 seg

El general Lázaro Cárdenas alentó en su momento su sucesión. Dijo que no intervendría pero puso reglas. Pidió apoyar el proyecto y no al personaje. Y tras dar permiso de moverse metió freno.



"Es conveniente para los intereses generales de la Nación, a pesar de los sectores impacientes, esperar el tiempo necesario para que el ejercicio de los derechos electorales en que se funda esencialmente la soberanía del pueblo no constituya un elemento de perturbación de la tranquilidad", dijo el 20 de noviembre de 1938 desde el balcón de Palacio Nacional en el discurso del 28 aniversario de la Revolución Mexicana.



Ya estaban desatados Manuel Ávila Camacho, Francisco J. Múgica, los más firmes dentro de las filas gubernamentales, Manuel Pérez Treviño, inclinado ideológicamente al anticomunismo, Juan Andrew Almazán, quien concitaba la reunión de los conservadores, y el general Joaquín Amaro, un zacatecano cardenista que desafió al Tata y al final entregó a sus seguidores en contra del cardenismo y en apoyo a Almazán.



Marte R. Gómez, un político tamaulipeco que colaboró con Cárdenas y Ávila Camacho, describió así en una carta al general michoacano escrita en 1961, aquella sucesión presidencial donde felicitó al Tata por comprender "la necesidad de moderar sus ímpetus" labrados en la Presidencia.



"Y la opinión pública te hizo sentir también que tu sucesor no podía ser un hombre que iniciase una nueva etapa de radicalismo -Múgica-, sino otro que sin entregarse a la contrarrevolución -y en la Ciudad de México Almazán todavía levantó ámpula con esa bandera- se aplicara más bien a consolidar lo ya logrado y a establecer un clima de unidad nacional que hiciera menos tensa la oposición de las facciones que tradicionalmente se han disputado el control político de México". (Epistolario de Lázaro Cárdenas. 1975).



El proceso sucesorio actual, abierto desde las conferencias presidenciales matutinas, puede tener la semejanza desde el punto de vista de la similitud de proyectos políticos de Cárdenas y López Obrador, la oposición política prevaleciente y la duda de qué será mejor: una personalidad que profundice el proyecto en suerte u otra que lo atempere.



AMLO, a diferencia de Marte R. Gómez y muchos políticos de la época, no ha ocultado su desazón por el hecho de que Lázaro Cárdenas no haya designado a Múgica -quien fuera gobernador interino en Tabasco- como su sucesor.



"Lo que más influyó a la hora de la decisión fue la beligerancia de los grupos de derecha... Siempre quedará en duda si no habría sido mejor que el General Cárdenas se inclinara por Múgica, porque él sí garantizaba el cumplimiento cabal de las demandas del pueblo. Durante su mandato seguramente no se habría arraigado la corrupción política. En lo personal considero que Múgica era el más idealista y consecuente de los revolucionarios de México. Su obra queda como ejemplo de virtud y honestidad", escribió AMLO en su libro El poder en el trópico. (2015).



A la vez siempre ha considerado que Ávila Camacho "frenó la política popular" del presidente Cárdenas. (La gran tentación. 2008). Es decir, que el general Cárdenas se equivocó.



¿Quién es Múgica y quién es Ávila Camacho en el 2021 y hacia el 2024? Puede suponerse que Claudia Sheinbaum se aproxima al perfil continuista y radical de un Múgica y Ebrard al de un conciliador que meta reversa en la 4T para acallar las aguas.



Pero quizás ésa no es la pregunta que exista en la esfera presidencial. Pareciera ser que la única pregunta es quién se parece más a Múgica.



AMLO soltó la sucesión, como Cárdenas, no para la pelea sino para el control. El fondo tiene que ver con el control. Quien quiera jugar debe aceptar reglas, proyecto y modos. Y provocó para exhibir. Ya cayó en la provocación Ricardo Monreal (ni Ávila ni Múgica sino todo lo contrario) a quien le achacan coquetear con la oposición para trabar la revocación de mandato. Ebrard, sin los arrestos de antes, aparece y amenaza. Sheinbaum lee el librito. El libro guinda de la 4T. Múgica maestro.





robertozamarripa2017@gmail.com







ROBERTO ZAMARRIPA DE LA PEÑA.- Periodista. Egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Ha sido reportero y editor. Cronista. Especializado en temas políticos. Es autor del libro "Sonora 91, Historia de políticos y policías". Crónicas suyas están incluidas en la antología "El Fin de la nostalgia" y "Enviados Especiales".