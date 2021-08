Nace una nueva vista

02 min 30 seg

Eduardo Cedillo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En medio de un rincón lleno de lentes y máquinas antiquísimas para calibrar armazones, devastar cristales y evaluar la visión, se encuentra Don Silviano Bernal atendiendo e invitando a sus clientes a pasar a su óptica."Los ojos son el más importante de nuestros sentidos, cuídalos. Ellos cuidan de ti", se lee en una placa en la entrada del comercio.El hombre de 80 años fundó este comercio en la Colonia Doctores desde hace más de 50 años y es el único dueño y trabajador de "Maya" desde entonces."Aquí era una vecindad de las antiguas, luego vino el temblor, me sacaron, duré un año afuera", detalló.El hombre fue parte de la asociación de optometristas y también se capacitó en la Cámara de Comercio y en las dependencias de salubridad en los años ochenta."Últimamente han bajado las ventas, yo pienso que todos andamos un poquito bajos en ese aspecto, verdad, pero bien, ahí vamos bien", agregó.Con un negocio humilde, pero estable, uno de los motores de Silvano es darles los mejores precios a sus clientes."Los precios son, por ejemplo, estos (lentes) que están ahorita para el lunes. Ellos me decían que allá (en el centro) están como en 4 mil 500 pesos, aquí le está saliendo en 800", detalló.El octogenario se hizo viral recientemente en redes sociales gracias a una vecina que buscaba promover la óptica.Aunque no está muy familiarizado con el Internet, el hombre está consciente de que ha aparecido en este medio y que se ha vuelto popular."Primero dios vamos ir escalonando", señaló.Tras su viralización, lo visitó la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, dependencia que aseguró en sus redes sociales que la Óptica Maya se sumará al programa de desarrollo de Proveedores para apoyar al comercio."Yo normal, yo nunca cerré. Sí bajó la venta desde el año pasado. Mucha gente por acá sí cerraron. Yo les digo que es por flojos, porque chamba sí hay", dijo.El hombre ve la ventaja de su local en los bajos precios que puede ofertar.Aseguró que es porque se ha mantenido como el único empleado de su local desde hace 50 años y no tiene que pagar una renta ni a nadie más."Yo no me hice rico, ni quiero tanta lana, yo quiero para irla sobrellevando y para que la gente reconozca que sí está más barato aquí", concluyó.