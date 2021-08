Narran experiencia contagiadas

de covid en Panamá

Régulo Cantú

Hora de publicación: 11:38 hrs.

Mientras se encontraban en un viaje de misiones, tres jóvenes sampetrinas fueron detectadas con Covid-19 en Panamá tras un chequeo médico. Una de ellas, Cecilia Figueroa Flores, cuenta del trato que recibieron, uno que francamente no se esperaban.Luego de dar positivo les dieron un kit de medicinas, las trasladaron a un "hospital-hotel-Covid" donde resguardan por 15 días a los extranjeros que han sido contagiados con el virus, sin costo, y luego, al salir, vieron cómo hay todo tipo de facilidades para que la población y los visitantes a aquel país se vacunen, sin más requisito que querer hacerlo.Como usted sabe, el proceso de vacunación en México es más lento y en sitios como el área metropolitana de Monterrey, muchas personas siguen esperando a ser vacunadas y otras tantas, a recibir una muy retrasada segunda dosis.El viaje de estas jóvenes era a Costa Rica y Panamá. En el primer país una de sus amigas, Marlene Perales, fue detectada con Covid y se tuvo que quedar allí para posteriormente regresar a México. Cecilia Figueroa, Valeria Garza y Gabriela Hernández continuaron."Volamos para Panamá y allí la seguridad es como la de Estados Unidos: migración, aduana, chequeo, y en una de esas, agarran a gente al azar para que puedan hacer la prueba de Covid. Nosotras estábamos esperando a que nos agarraran para hacernos la prueba, pero no nos tocó."Ahora, el gobierno de Panamá tiene establecido que cualquier persona que se detecte (con) Covid, que sea extranjero, va a tener que estar en un, le llaman 'hospital-hotel-Covid', que son hoteles que se asociaron con el gobierno. Pusieron cientos de cuartos, algunos inclusive todo el hotel, para que puedan usarse como hospital y puedan meter allí a todas las personas extranjeras, o que simplemente lleguen a Panamá y salgan positivos en la prueba", explicó Cecilia.Tras cinco días en Panamá, en la población de Chepo, se empezaron a sentir mal.Cecilia Figueroa explicó que en Panamá, constantemente hay brigadas médicas que van a los pueblos para realizar, en forma gratuita, pruebas para detectar Covid en la población.Ellas se hicieron la prueba y resultaron positivas."Luego, luego, dos enfermeras se acercan a nosotros y nos dicen, 'espérenos aquí porque el doctor les va a dar su kit de medicinas', con todo, sin cobrarnos absolutamente nada. Nos dieron una bolsita de tela con nuestras cinco, seis medicinas, sus vitaminas, con cómo, cuándo y dónde se tienen que tomar", detalló Cecilia Figueroa.Ellas tenían temor que no las aceptaran en estos "hoteles Covid" porque allí iban únicamente, pensaban, las personas que eran detectadas positivas en el aeropuerto, pero no fue su caso."Hablamos con la Embajada (de México), con el sector salud (de Panamá), y al día siguiente ya nos habían establecido en un hotel, donde también hicieron una excepción para que pudiéramos estar las tres en un solo cuarto, porque literal, dividen a las personas para que estén aisladas, y en este caso se portaron súper bien e hicieron una excepción".Figueroa dijo que a Panamá, si se llega desde Sudamérica, obligatoriamente mandan a los visitantes a un hotel Covid donde permanecen durante tres días, aún y si las pruebas salen negativas. No les cobran nada.Respecto a la comida, dijo que los hoteles se asociaban con unas cafeterías que, les hacían desayuno, comida y cena, y empacaban los platos para las personas que estuvieran en dichos sitios."En los cuartos, las enfermeras llegaban y te checaban tu oxigenación, tu temperatura, cuántas veces evacuaste, cuántas veces vomitaste y si tienes síntomas, dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Llegaban, te tocaban, hacían el chequeo y lo registraban. Desde el día uno."La mayoría de la semana me sentí muy bien, pero hubo un día que estuve con el dolor de cabeza. Yo nada más agarré el teléfono y decía, 'hola, me duele muchísimo la cabeza', y en 10 minutos la enfermera ya estaba en la puerta con medicamento recetado por el doctor y la dosis, y todo el show. Y no te cobran absolutamente nada. Nosotros fuimos, llegamos y nos fuimos sin pagar nada".No solo contaron con servicios médicos, cada tres días les lavaban su ropa, les cambiaban colchas y les quitaban la basura.Tras cumplir sus 15 días de cuarentena, las dieron de alta y pudieron salir. Estuvieron dos días en la ciudad de Panamá antes de regresar a México y alí vieron sitios donde había gente haciendo fila para ponerse la vacuna Pfizer."Nos metimos en una tienda y preguntamos, '¿de qué edad a qué edad están vacunando?' y nos dijo '¿no se han vacunado?, ¿por qué no se han vacunado?', 'porque no somos panameñas'. Y me dice, 'no, aquí están vacunando a todo el mundo. Persona que haga fila persona que se vacuna con la Pfizer' ".En la fila había norteamericanos, chinos, europeos.Finalmente Cecilia, Valeria y Gabriela pudieron regresar a casa.