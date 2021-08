Niegan más plazo para outsourcing

02 min 00 seg

Marlen Hernández

Hora de publicación: 05:00 hrs.

A una semana de la entrada en vigor de la Ley del outsourcing o subcontratación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer los avances de la regulación y recalcó que no habrá una nueva prórroga."Ha habido algunas dudas y nos han estado preguntando en la dependencia sobre si habrá otro plazo y aprovechamos este espacio con la Caintra para ser muy claros respecto a que no habrá otra prórroga", apuntó Luisa Maria Alcalde, titular de la STyPS, en el marco de la Expo Pyme 2021.Así, a partir del próximo 1 de septiembre las nuevas normas deberán ser acatadas por las empresas.Alcalde refirió que a la fecha suman 2.7 millones de trabajadores que abandonaron el esquema de subcontratación para pasar a un patrón directo, lo que es igual a 41 por ciento de los empleados bajo outsourcing que se estima hay en el País.Asimismo, apuntó que 106 mil empresas han ingresado ya al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u obras especializadas (Respe), sin embargo, unas 58 mil empresas faltan aún por concluir el tramite, es decir, el 55 por ciento.Alcalde destacó que el tiempo promedio de respuesta es de 6 días, aunque la ley establece que la Secretaria de Trabajo tiene 20 días de plazo para dar respuesta."La ley también da la salvedad a los usuarios de que en caso de que no le respondan y soliciten una respuesta, pasados tres días se tiene un afirmativa ficta (el silencio de la autoridad da pie a una respuesta afirmativa de la petición). Hasta el momento esto no ha sucedido", señaló.Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, explicó que una vez terminados los plazos transitorios de la reforma, el siguiente paso ser es lanzar el programa de Verificación Laboral Voluntario (Velavo).Esta verificación permitiría a las empresas que cumplen con sus obligaciones patronales se autodeterminen y con ello evitar las inspecciones de la autoridad.