Niños y Delta: calcula los riesgos

04 min 00 seg

SUMATHI REDDY / The Wall Street Journal

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En vista de que la variante Delta del Covid-19 está infectando a más niños, a muchos papás les preocupa cómo mantener fuera de peligro a sus hijos pequeños no vacunados al tiempo que las escuelas reabren y las actividades extracurriculares se reanudan.La mejor protección, dicen los médicos y los funcionarios de salud pública, es la vacunación. Pero eso no ayuda directamente a los niños menores de 12 años, que no son elegibles para la inoculación en EU (en México no son elegibles los menores de 18 años).Los padres de familia, entonces, deben sopesar los riesgos y beneficios de las actividades de otoño, desde la asistencia presencial a la escuela hasta los deportes, las reuniones de juego y las fiestas infantiles.La mayoría ya conoce los conceptos básicos: los cubrebocas reducen la transmisión y estar al aire libre es más seguro que estar en interiores.Más allá de eso, los médicos sugieren algunos principios para guiar la toma de decisiones este otoño. Dé prioridad a sus actividades más importantes, dicen, y omita otras. Dentro de sus actividades seleccionadas, busque formas de reducir el riesgo."Casi nada en este momento es de cero riesgo", dice Leana Wen, doctora de emergencias y profesora de salud pública en la Universidad George Washington, en Washington, DC."Realice esas actividades importantes para el niño y reduzca el riesgo en ellas, y luego intente eliminar las otras actividades de mayor riesgo y menor valor".Los científicos aún están aprendiendo sobre el impacto de la variante Delta en los chicos.Los niños, incluyendo a los adolescentes, representan una pequeña proporción de todas las hospitalizaciones por Covid-19 (entre el 1.6 por ciento y el 3.5 por ciento del total entre los estados de EU que reportan datos), señala la Academia Estadounidense de Pediatría (AEP).Sin embargo, el número de casos de Covid-19 en niños ha aumentado de manera sostenida desde principios de julio, reporta la AEP. Hubo un aumento del 5 por ciento en el número de casos infantiles de Covid-19 entre el 29 de julio y el 12 de agosto.Para muchas familias, la escuela presencial será la actividad de mayor prioridad.Los funcionarios de salud pública generalmente coinciden en que la escuela es el riesgo que más vale la pena correr para los niños.Es difícil para los padres controlar el entorno escolar, y algunos planteles podrían no siguen las pautas que recomiendan el uso del tapabocas y otras precauciones.Incluso si la escuela de sus hijos no exige cubrebocas, aún puede reducir el riesgo haciendo que sus hijos lo usen. Los médicos sugieren utilizar un cubrebocas de alta calidad, como una mascarilla quirúrgica de tres capas, una N95, una KN95 o una KF94.Si un niño está tomando una clase bajo techo, como gimnasia o basquetbol, pregunte si los instructores están vacunados."Me gustaría que estuviera vacunada cualquier persona que interactúe de cerca con niños", dice Elizabeth Stuart, profesora en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, en Baltimore, Maryland.Estar al aire libre sigue presentando, en general, el menor riesgo para que los niños estén sin cubrebocas cuando practican deportes o en reuniones de juego, dice Wen.Las actividades sociales informales en el interior, como las fiestas de cumpleaños, pueden ser de mayor riesgo porque a menudo se celebran sin las precauciones establecidas en las escuelas.Una opción es crear una cápsula pandémica, donde las familias acuerden socializar en interiores con una o dos familias que comparten un nivel similar de riesgo.Cuando la transmisión comunitaria es alta, considere limitar las actividades sociales en entornos más concurridos, como viajes al centro comercial o cines en interiores, dice Stuart.Los padres también necesitan tratar de controlar su propio miedo y ansiedad respecto a Delta, dice Lucy McBride, doctora de atención primaria en Washington, D.C."Tenemos que reconocer el daño que representa el miedo desenfrenado para nuestra salud física y mental y hacer todo lo posible como padres para ser modelos de calma", dice. "Los niños también sienten nuestro estrés".Y es importante equilibrar la reducción de peligros para los niños con los riesgos de salud mental que se derivan del aislamiento social, señala."Impedir que los niños vean a sus amigos también tiene riesgos y hace daño", dice McBride. "Su salud mental es importante".