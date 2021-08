NL: transición y nueva realidad

Khublai Villafuerte

Nuevo León se encuentra en medio de uno de los procesos de transición más particulares de su historia.



Las circunstancias generadas por la pandemia de Covid-19, así como por el arreglo político electoral que predomina, orillará a los Gobiernos entrantes a encontrar estrategias que les permitan aprovechar el estrecho margen de acción que les queda. De lo contrario, sus políticas fracasarán ante las limitantes políticas, sociales y económicas a las que se enfrentarán en los siguientes años.



Los tiempos de transición suelen ser épocas alegres para quienes resultan ganadores en las elecciones: reparten promesas y elevan expectativas para poder moldear la narrativa de su periodo. La mayoría de los reflectores apuntan hacia ellos, sin tener que cargar con el costo político que acarrea el gobernar.



Sin embargo, el periodo de transición del 2021 es especial, principalmente porque la incertidumbre domina casi la totalidad del panorama y muchas de las decisiones que se han tomado -o dejado de tomar- complicarán la gobernanza de quienes tomarán las riendas del Estado. Este fenómeno se puede ver reflejado en tres aspectos que deberán de ser considerados por las nuevas Administraciones estatales y municipales.



En primer lugar, vivimos bajo una coyuntura que carece tanto de dirección como de libertad. Como ha demostrado la pandemia por Covid-19, la toma decisiones por parte del Gobierno federal ha conducido al País por una ruta paupérrima, marcada por la saturación del sistema de salud y la negación de la realidad.



Además, las condiciones económicas y de seguridad han continuado deteriorándose, pues los programas de López Obrador siguen enfocados en asegurar la continuidad política de su proyecto y no en resolver los problemas que aquejan al País.



Encima de ello, los Gobiernos estatales y municipales han tenido un margen de acción cuasi nulo para enfrentarse a estas situaciones. De poco han servido esquemas como la Alianza Federalista, que ha fungido como un espacio de queja más que de solución. En los últimos meses, sólo ha destacado la donación de vacunas a ciudades fronterizas, gestionadas por Gobiernos y organizaciones locales, un esquema que busca replicar Samuel García.



El segundo aspecto que debería considerarse es la expectativa del fin de la pandemia. Tras año y medio de crisis sanitaria, aún existe la esperanza de regresar a un estatus similar al que había antes de la aparición de este nuevo coronavirus.



Sin embargo, no existe claridad sobre lo que esto representa o si sea, incluso, posible conseguirlo. Los efectos de largo plazo tanto del virus como de la vacunación son inciertos y mucho depende de los hallazgos científicos que vayan realizándose.



Si se quiere retomar la senda del crecimiento y el desarrollo es indispensable considerar esta realidad e impedir que se sigan cargando costos excesivos a la sociedad, como sucede hoy con el sistema educativo.



Finalmente, el hartazgo social pocas veces se había encontrado en niveles tan altos. La alteración de la vida diaria y la respuesta incipiente de las autoridades son un caldo de cultivo ideal para que la sociedad siga aumentado su descontento hacia el sistema político.



En la pandemia, como en otras crisis, se ha fallado en dar respuestas integrales y atinadas, e incluso se ha entorpecido el desarrollo de soluciones alternativas. Impedir la vacunación de médicos privados en Nuevo León a inicios de año, o las fricciones por el regreso a clases, son un claro ejemplo de ello.



Los Gobiernos entrantes tendrán que ser extremadamente calculadores durante esta época de transición y no generar expectativas irrealistas. Los planes existentes son poco útiles para trazar la ruta de los siguientes tres o seis años. Es necesario que mejoren sustancialmente sus herramientas de planeación y toma de decisiones, aprovechando el capital social y empresarial que existe en Nuevo León.



Un panorama complejo implica que las decisiones deben de tomarse con rigor y responsabilidad, sin eludir los costos que acarrearán. Hacerlo con transparencia frente a la ciudadanía sería lo más innovador y disruptivo que pueden hacer las administraciones entrantes.





El autor es Maestro en Prospectiva Estratégica por el Tec de Monterrey y jefe de Oficina en Riskop.



