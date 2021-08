No es el mejor campeonato del mundo.- Mbappé

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 10:26 hrs.

El futuro de Kylian Mbappé a unos días del cierre de fichajes sigue en el aire, pero es claro que el francés desea más retos en su carrera.En una entrevista a la revista Esquiere, el todavía jugador del París Saint Germia n aseguró que la Ligue 1 no es la mejor del mundo."No es el mejor campeonato del mundo pero siento la responsabilidad de ayudar a que crezca", dijo.También manifestó que no se necesita ser amigo de sus compañeros para ganar títulos."Un equipo no es un grupo de amigos. No tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar", expresó.En últimas semanas, hay rumores que apuntan a que el galo no está contento en el PSG y el Real Madrid sería su destino.Mbappé también se autoelogió, aunque no se compara con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo."Pocos cambian de posición como yo, en jugado en todos los puestos de la delantero. No creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posición cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel. Sí, creo que soy una estrella: cuando tu cara está en todas partes de la ciudad y del mundo, eso es seguro".Al "Decirte a ti mismo que lo harás mejor que ello es una falta de conciencia: son incomparables, han roto todas las leyes de la estadística. Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi".