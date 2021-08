No está tallada en piedra

Uriel Chavarría

en EL NORTE

4 min

Carl Sagan me hizo abrazar a la evidencia. Me conmueve mucho su expresión "Cada uno de nosotros es una preciosidad en una perspectiva cósmica, en un trillón de galaxias, no hallarías otro igual". ¿Cuántos niños que mueran o se internen por Covid-19 son muchos o pocos? ¿Se mide en porcentaje? ¿Es prevenible?



Existe evidencia en otros países de la importancia del retorno a clases presenciales. En Nuevo León hay escuelas defendiéndolo con justa razón: es imperativo regresar. Hay colegios como el Americano con una preparación muy activa y responsable para este propósito.



Sin embargo, EL NORTE reportó el domingo que, a una semana para el regreso a clases presenciales -el 30 de agosto-, cientos de escuelas públicas están dañadas, saqueadas y sin servicios tras 17 meses de abandono por la pandemia. Ésa es la realidad de millones de niños.



¿Y qué pasa en México? Estamos en el pico histórico de la pandemia. No vacunamos niños. Nuestra cifra de muertes es la segunda en el mundo y al nivel de hace un año. La variante Delta afecta más a menores que variantes previas.



La narrativa oficial dictamina que no hay epidemia en niños. No obstante, los contagios infantiles se han disparado, hay hospitales pediátricos saturados y también hay muertes.



Veamos. Covid se transmite por el aire. En el retorno a clases se está cuidando más la limpieza y desinfección que la ventilación y purificación del aire.



El uso del cubrebocas se pide solo en mayores de 6 años. Y nada de usar monitores de CO2 como en Inglaterra: para eso se necesita del dinero y la planeación que carecemos como país.



Por otra parte, nada ayuda sentenciar: "Llueve o truene regresaremos porque hay que correr riesgos, la suerte cuenta, y la vida tiene que seguir".



Al morir, la vida ya no sigue (verdad de Perogrullo). Nadie sale en tormenta porque hay riesgo de fatalidad. Es delicado asumir riesgos en niños quienes dependen de sus padres. Un adulto puede elegir no cuidarse, un niño no.



Por cierto, se debe considerar la vacunación en niños sin esgrimir que éstos tienen poco riesgo. ¿Qué probabilidad hay de tener polio? Sin embargo, los vacunamos a todos.



Además, se dice que hay menos muertes... ¿comparadas con qué? La comparación no debe ser contra el pico pandémico, sino contra cero Covid, es decir, como estábamos hace dos años.



A la autoridad sanitaria no parecen importarles los contagios mientras haya menos muertes, aunque éstas sigan ocurriendo. Además, contagiarse no es solo morir. Covid-19 puede ser devastador dejando secuelas de invalidez pulmonar en sobrevivientes. El último argumento fue que los maestros deben correr riesgos como los doctores. ¿Perder el trabajo o la vida?



Contaré una historia reciente: el dirigente del País decidió regresar a clases solo un mes al finalizar el ciclo 2020 ante múltiples críticas. Una semana después se dio marcha atrás por los contagios. Fue la crónica de un fracaso anunciado. ¿Cuánto duraremos ahora?



Ahora, la evidencia contrastante: la revista JAMA publicó que hay más contagios en niños menores y que éstos ocurren en el hogar, pero los contagios se triplican entre antes y después del regreso a clases. En la revista de la Academia Nacional de Ciencias se publicó que en niños hasta el 46.7 por ciento de las infecciones son asintomáticas.



En México, como contención se pedirá que los padres detecten síntomas. Sin embargo, casi la mitad podrían ser asintomáticos y podrán contagiar. Queda para la reflexión.



En la Biblia Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí, y no se los impidan". Ojalá no llegue prematuramente al reino de los cielos un solo niño por algo prevenible. Corramos cero riesgos con los niños, hay más tiempo que vida.



Este tema no es de un grupo contra otro, ni debe ser algo político: es un tema de salud con visiones distintas que parece que en Nuevo León se dejará al albedrío.



Consideremos entonces postergar un poco el ansiado retorno, quizá un mes, y quienes decidan regresar ya, lo hagan con suma responsabilidad y las máximas precauciones.



Los calendarios son invento del hombre, no así la pandemia. La fecha oficial no está tallada en piedra.





El autor es especialista en neumología, terapia intensiva y trasplante pulmonar.



urielchavarria@gmail.com