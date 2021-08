'No fue culpa de nadie'

César Martínez

Hora de publicación: 11:48 hrs.

Previo a la caravana que se realizará en la Autopista México-Cuernavaca para recordar a las víctimas del accidente del pasado domingo, familiares de Anny Yáñez, una de las víctimas, consideraron que en éste no hubo culpables."Te amamos, hijita del alma, que te amamos, y que no estoy enojada contigo, y de aquí hasta el cielo te mando muchos miles de besos."Ella era su pasión las motos, ella no iba manejando, simplemente confió en esta persona y pues no fue culpa de nadie y la verdad los accidentes pasan", dijo Mónica, madre de la joven.El pasado 15 de agosto, una serie de accidentes en Tres Marías dejaron un saldo de seis motociclistas muertos, incluidas dos mujeres, una de ellas menor de edad.A manera de homenaje, la comunidad "Biker" organizó este domingo una rodada que concluiría con una misa en la iglesia de Tres Marías, en Morelos.Decenas de motociclistas acudieron a la cita, y también los padres de Anny, quienes encabezan la caravana a bordo de un auto adornado con fotos de la joven.