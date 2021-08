No ha inscrito el Barcelona al 'Kun' Agüero

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 18:55 hrs.

El Tope Salarial de LaLiga le sigue causando estragos al Barsa.Uno de los principales motivos por el que se dio la salida de Leo Messi ahora tiene en jaque al ariete Sergio Agüero , quien de momento no ha podido ser registrado por el club y se encuentra a la espera de reducciones en la plantilla para ser dado de alta.El argentino, que llegó libre tras finalizar su contrato con el Manchester City, es el único de los refuerzos del Barsa que no ha sido inscrito, primero porque la institución debe de analizar la forma en la que no rebasará el límite salarial, y segundo porque el atacante sufrió una rotura en el tendón del gemelo que lo alejará de las canchas hasta octubre.Ante ese panorama, los blaugrana priorizaron la inscripción de Emerson, Memphis Depay y Eric García, algo que se pudo dar gracias a que Gerard Piqué aceptó una reducción de su salario.Ahora, el "Kun" deberá de esperar a que otras figuras de la plantilla como Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto estén en la posibilidad de ingresar menos capital, o que el Barsa logre acomodar en el mercado al volante Miralem Pjanic y a Samuel Umtiti, que podrían unirse a la "Pulga" Messi como las bajas del club para esta temporada.El límite de registros en LaLiga termina el 31 de agosto, fecha en la que se sabrá si Agüero, de 33 años, encontró un resquicio en el Barcelona.