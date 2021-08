No hay desabasto de gas en CDMX.- Akabani

01 min 00 seg

Eduardo Cedillo

Hora de publicación: 15:22 hrs.

El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, subrayó que no hay ningún desabasto de gas LP en la Ciudad de México."Si hay quien surta gas en la Ciudad. No hay desabasto y no queremos fomentar ningún tipo de pánico", dijo.Tras el cambio en los topes en el precio del gas, comerciantes y distribuidores de este recurso han entrado en paro de labores."No va a haber desabasto y estamos trabajando ya para que eso no ocurra"Asimismo, indicó qué hay abastecedores suficientes para mantener a la Capital libre de la carencia de este combustible"Hay 119 abastecedores para abastecer a la CDMX, aproximadamente. Nueve establecimientos en la Ciudad de México y 110, en el Estado de México", señaló el secretario de Desarrollo Económico.El funcionario confió en las reservas que tienen los consumidores para argumentar que se tienen reservas de gas en comercios y hogares."Las reservas de gas que se tienen, los consumidores, los usuarios, son hasta 14 días, es el promedio, no? Que se tienen en una casa, un negocio, un establecimiento", señaló.