'No hay evidencia de epidemia por Covid en niños'

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 12:52 hrs.

El Gobierno federal aseguró que no hay evidencia, en todo el mundo, sobre la existencia de una epidemia de Covid-19 en menores de edad.La afirmación fue publicada ayer en la cuenta oficial del Gobierno de México, en un gráfico relacionado con la decisión del Presidente Andrés López Obrador de regresar a clases presenciales a partir del 30 de agosto.El cartel hace referencia al contenido de la conferencia matutina del Mandatario del jueves 12 de agosto.Sin embargo, es esa mañanera no se hizo referencia a la supuesta inexistencia de la epidemia entre niñas, niños y adolescentes."En el mundo NO existe evidencia de pandemia por Covid-19 en menores de edad", se lee en la ilustración posteada junto con un mensaje que dice: "Tengamos un #RegresoAClases de manera responsable y ordenado. Sigue las indicaciones de tu institución y protégete del #Covid19 http://mivacuna.salud.gob.mx".Durante los últimos meses, el Presidente ha sido particularmente insistente con la necesidad de reabrir los planteles, para que los menores puedan regresar a clases presenciales, a pesar de que el País enfrenta una tercera ola de contagios por la pandemia.El Mandatario federal, en coincidencia con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ha descartado, por el momento, la posibilidad de aplicar vacunas a menores de edad con el argumento de que ese sector de la población no se encuentra en riesgo.Además, han asegurado que existe una campaña de las compañías farmacéuticas para vender mayor producción de vacunas, sólo con intereses comerciales."No estar sometidos, sujetos, subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan: falta una tercera dosis, una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños. Hay que ver científicamente si es necesario. Es como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser consumistas", dijo López Obrador el pasado 27 de julio.El 10 de agosto, López-Gatell aseguró que la mortalidad en menores es muy baja.El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina) informó que, al 8 de agosto, se han registrado 613 fallecimientos en ese sector la población por contagio del virus Sars-Coiv2.Del total de defunciones, 278 corresponden al sexo femenino y 335 al masculino.