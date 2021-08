'Anulación es contra todo proceso de justicia'

02 min 00 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 16:11 hrs.

El Alcalde de Zuazua, Pedro Ángel Martínez, sostuvo que la anulación de la elección en la que fue reelecto es un acto contrario a todo principio de justicia y sentaría un precedente nocivo en el que una simple acusación sin sentencia sirva para "tumbar" a un candidato.Señaló que la supuesta compra de votos que el Tribunal Estatal Electoral usó para invalidar la elección es una denuncia no comprobada que está en investigación en la Fiscalía de Delitos Electorales, sin sentencia, ni vinculación a proceso y ni siquiera presentada ante un juez."Es alarmante que el Tribunal tome una denuncia ante el Ministerio Público sin que haya una sentencia, ni siquiera una vinculación a proceso, ¡vaya, ni siquiera se ha presentado ante un juez y ya con eso el Tribunal me está juzgando!, es contrario a todo proceso de justicia", dijo."Imagínate que dijeran que como el Gobernador electo tiene denuncias, ya por eso se anula la elección", añadió, "el Tribunal es como los tránsitos, que ven un carrito modesto y lo paran de la nada, pero ven un carro muy elegante y con guaruras y lo dejan pasar... es una injusticia, y no me voy a dejar".Martínez señaló además como sospechoso que la FEDE haya entregado el 26 de julio su carpeta de investigación al TEE, cuando ya lo había negado previamente para respetar el debido proceso.Sobre las acusaciones de compra de voto, el Alcalde dijo que las copias de credenciales de elector señaladas se solicitaron meses antes de la elección como parte de la justificación de entrega de apoyos sociales por la pandemia del Covid-19."No hubo esa compra de votos que dicen", expuso Martínez, "su resolución está basada en que alguien dijo que otra persona dijo que se estaban comprando votos, pero eso es falso, nunca fue acreditado".