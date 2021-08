'No les puedo pedir perdón'

Mario Álvarez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Diez años después del atentado, dos de los detenidos por la masacre del Casino Royale hablaron para EL NORTE e insistieron en su inocencia."Pues pedirles perdón no les puedo pedir perdón, porque en realidad nunca participé yo en esa masacre", dijo Antonio Camacho Jaco en referencia a los familiares de las víctimas.Él, señalado como uno de los que rociaron con gasolina el casino, y Luis Carlos Carrasco Espinoza, de los primeros detenidos tras los hechos del 25 de agosto del 2011, que dejaron 52 personas sin vida, aceptaron hablar desde el Penal No. 1 de Apodaca.Pese a las imputaciones de la Fiscalía, que derivaron en sentencia condenatoria para Carrasco, y las acusaciones que pesan contra Camacho, ambos aseguran que fueron torturados para confesar y que deberían buscar a los verdaderos culpables de la masacre, cuyo décimo aniversario se conmemora hoy.Camacho, quien asegura que no ha recibido sentencia, dijo que laboraba como albañil y lo acusaron de una masacre que no cometió.Además, lo implicaron en ejecuciones y un secuestro."Nunca imaginé que yo iba a ser una persona implicada o que me iban a ser un partícipe", dijo."Aún no he recibido ninguna sentencia por falta de pruebas. Siempre me han revocado. Ya llevó cuatro veces que me revocan."Me gustaría que checaran bien todo... La verdad, yo me siento robado por un delito que yo no he cometido y una cosa grave así", planteó.Dijo que a los familiares de las víctimas no puede pedirles perdón porque no participó en el ataque, pero reconoció que podría recibir una sentencia alta."Veo a los demás que dicen implicados en eso, y veo los años que les han dado", agregó."Me pongo a pensar y digo: pues estoy casi en el mismo calcetín y me puede llegar a pasar lo mismo... (y) pues tengo a mis hijos, y me gustaría estar con ellos, más que todo".Carrasco, a su vez, fue condenado a 75 años por la masacre del Royale, y a mil 200 años por su implicación en la masacre del Penal del Topo Chico del 2016."Fueron muchas vidas las que se perdieron", dijo, "y los familiares de los occisos quieren que alguien pague, pero yo creo deben de pagar los culpables, los que realmente lo hicieron".Afirma que, tras apelar por el caso del casino, su sentencia final es de 60 años por ese caso, y 50 por el del Penal."Ya me revocaron el amparo directo, ya hay nada que hacer", agregó."Nomás espero a que, pues a que pase el tiempo, a que Dios me recoja, pues qué más", expresó.Narró como han sido los diez años preso."Perdí todo. Tengo a dos hijos que no tienen a su papá. Perdí a una gran mujer con la cual tuve una relación por 10 años", expresó."(En el Penal) participo en diferentes actividades, trabajo... Mi tiempo me lo llevo tranquilo".