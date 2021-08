No somos iguales... (pero en retrato sí)

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ex jefe de seguridad de AMLO, Audomaro Martínez, olvidó la austeridad y se unió a la legión de Presidentes, Primeros Ministros, sultanes y príncipes que han posado para el fotógrafo David Ross.Vestido con uniforme militar de gala y con condecoraciones prendidas al pecho, el tabasqueño fue inmortalizado. En México los políticos han pagado hasta 500 mil pesos por un retrato de Ross.Martínez, hombre de confianza y paisano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue fotografiado con su guerrera color marfil fundida sobre un fondo negro, luciendo sus cordones y botonadura dorada, así como las palas de gala con las tres estrellas bordadas correspondientes a su grado militar.El General en retiro se hizo cargo de la seguridad de López Obrador durante las campañas presidenciales de 2006 y 2012, fue Secretario de Seguridad Pública en Tabasco (2012-2015) durante la Administración de Arturo Núñez y, desde diciembre de 2018, es el director del CNI, órgano que sustituyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).Ausente de la vida pública mientras el País atraviesa por una crisis de inseguridad generada por grupos del crimen organizado, el militar mira risueño y relajado, luciendo sus condecoraciones de Perseverancia por 45 años de Servicio, por Servicios Distinguidos y de la Legión de Honor.Con su foto, de acuerdo con la página web del fotógrafo, Martínez se suma a una colección de unos 7 mil 500 retratos colgados en paredes de casas, oficinas, galerías, universidades y embajadas, alrededor del mundo.Entre los retratados están los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox; los ex candidatos presidenciales del PRI y el PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, respectivamente; el empresario Carlos Slim; y el ex senador panista Diego Fernández de Cevallos.