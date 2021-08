No suelta AMLO a Anaya: 'no te mandé a hacer esas cosas'

00 min 30 seg

Claudia Guerrero y Rolando Herrera

"¿Y yo por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada?" "Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso"

Hora de publicación: 08:41 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió sobre el caso de Ricardo Anaya, señalado por la FGR de recibir sobornos de Emilio Lozoya, pues dijo que él no lo mandó para que hiciera esas cosas."Ahora con este asunto del señor, joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí, está como para decirle, ¿y yo por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada?", cuestionó en conferencia matutina."Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya, ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética, es el fondo del asunto y, ¿que se ganó con la reforma energética? Nada, al contrario, se perdió".El Mandatario federal señaló que el panista debe enfrentar el proceso que sigue la Fiscalía y presentar pruebas si es inocente, pero no echarle la culpa a él."Entonces, no hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza, lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso. Y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir: ya me voy", afirmó.REFORMA publicó que dirigentes y legisladores de oposición denunciaron que la acusación en contra de Anaya, por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética, es una muestra de que el Gobierno de la 4T usa la justicia para perseguir a contrincantes.La FGR acusa al panista de recibir sobornos y fue citado el próximo jueves para una audiencia que busca imputarlo por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.