NO TE PIERDAS...

Hora de publicación: 13:40 hrs.

Película: 2 horas 12 minutos RAcción. Aventura. ComediaAño: 2021Margot Robbie, Idris Elba, Daniela MelchiorIMDB: -- METACRITIC: --Un escuadrón de súper villanos deberá enfrentar una nueva amenaza proveniente de la Isla de Corto Maltese.A diferencia del primer intento, esta es una obra maestra. Es el resultado de dejar en libertad a una mente brillante y no ponerle trabas ni límites. Divertida e irreverente, me recordó al estilo y comedia de las películas de Deadpool. James Gunn es especialista en tomar personajes no tan conocidos y convertirlos en estrellas.Película: 1hora 31 minutos RAcción. ThrillerAño: 2021Kate Beckinsale, Stanley TucciIMDB: 5.5 METACRITIC: --Una mujer con un mal congénito que la vuelve violenta investiga la muerte de su nueva pareja.Me recordó a las películas de acción de los 90. Un gran personaje que, de manera muy original, le inventan una habilidad que la convierte en objetivo presa. Trae excelentes escenas de acción, y un buen guión con diálogos inteligentes. Trae ese toque original que la separa de las demás del género, y un buen giro al final.Serie: 12 episodios TV-PGComedia. Drama. FamiliaAño: 2021-????Josh Peck, Reginald VelJohnsonIMDB: 6.0 METACRITIC: --Un joven detective investiga y resuelve crímenes con la ayuda de un perro indisciplinado. La adaptación de la película de 1989, con Tom Hanks.Tenía mis dudas de siquiera empezarla, porque me parecía una blasfemia intentar adaptar aquella joya cinematográfica que tanto disfruté en mi infancia. Pero pronto me di cuenta de que esta versión le hace justicia a su antecesora. Es muy entretenida y ocurrente, y perfecta para disfrutar en familia. Si te gustan los perros la vas a amar.