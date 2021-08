No te pierdas

Película: 1hr 40 min.TV-MADocumental. Crimen. MisterioAño: 2021Daniel Jiménez CachoNetflixEl relato de la vida y muerte del periodista Manuel Buendía, y su intento por realizar la labor de evidenciar al narcotráfico en el país.Un ensayo brillante que explora a fondo el oscuro mundo del periodismo en México; la presión del Gobierno por silenciar y manipular a la prensa, y lo que les sucede a quiénes no se alinean a sus planes. Al mismo tiempo, nos muestra un lado honesto de algunos (muy pocos) que se desviven por publicar la verdad.Serie: 10 EpisodiosTV-MADrama. Horror. ThrillerAño: 2021Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison PilPrime VideoUna familia de color se muda a un vecindario blanco en donde una maldición histórica los acecha.A esta hay qué tenerle mucho cuidado. Y es que, entre otras cosas muy fuertes, contiene la escena más impactante y perturbadora que alguna vez he visto en cine o televisión. En mi búsqueda por encontrar contenido de terror digno de disfrutar encontré esta joya que de verdad logró lo que tanto buscaba: aterrorizarme.Película: 2hrs 01minTV-MAAcción. Horror. ThrillerAño: 2021Peri Baumeister, Carl Anton Koch, Kais SettiNetflixUna mujer con una misteriosa enfermedad se ve forzada a entrar en acción después de que su vuelo es secuestrado por terroristas.Una propuesta muy original de contar una historia de vampiros. Es como cuando "Train to Buzan" (la maravilla coreana) expuso una épica vertiente que cimbró el mítico universo de los Zombies, sólo que ahora en otro género. Bien daría para crear una franquicia con los personajes. Violenta y sangrienta como nos gusta a los fans.