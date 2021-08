No te pierdas

Película: 1hr 30 min.PG-13Documental. DramaAño: 2021Misha DefonsecaNetflixSu historia del Holocausto tomó al mundo por sorpresa. Pero la historia detrás del mito es todavía mucho más sorprendente.¿Alguna vez has escuchado una historia tan increíble que dudas si pueda ser cierta? Bueno, ¡esta historia es así! Y lo más sorprendente de todo es que tiene tantas vertientes y misterios que no te la vas a creer. Suerte de los realizadores que se toparon con una historia de esta magnitud para poder registrarla en video.Serie: 61 Episodios.TV-14Drama. Misterio. Ciencia FicciónAño: 2015-¿???West Chatham, Dominique Tipper, Steven StraitPrime VideoEn el siglo 24, una banda de antihéroes descubre una conspiración que amenaza el sistema solar.La habían cancelado hasta que Prime la retomó y la hizo suya, todo por la exigencia de los fans. Y es que es muy buena. Me recordó mucho a Battlestar Galactica (2005), que es de mis series favoritas de todos los tiempos. De esas historias que construye todo un mundo alrededor, y que te engancha con los personajes y su destino.Serie: 4 EpisodiosTV-MADocumentalAño: 2021NetflixLa historia detrás de tus películas favoritas de los 80.Por los títulos que maneja, esta temporada es mejor que la primera. Y vaya que es mucho decir. Vas a conocer las historias detrás de cámaras de tus películas favoritas (Back to the Future, Pretty Woman, Forrest Gump y Jurassic Park), y muchos secretos que jamás habías escuchado. Las historias detrás de las historias son todavía mejores historias.