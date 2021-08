No tiene Bassitt daño en el ojo

AP

Hora de publicación: 15:26 hrs.

CHICAGO.- El derecho de los Atléticos de Oakland Chris Bassitt sufrió la fractura de un hueso en la mejilla derecha, pero sin daños en el ojo tras ser impactado en el costado del rostro por una línea.Bassitt fue trasladado al hospital tras el batazo de Brian Goodwin durante el segundo inning del partido que perdieron 9-0 ante los Medias Blancas de Chicago la noche del martes.Bassitt se desplomó en el montículo tras el lineazo, agarrándose la cabeza. Sus compañeros pidieron auxilio de inmediato. Nunca perdió el conocimiento.El pitcher fue dado de alta del centro médico de la Universidad Rush tras recibir soturas por dos cortes en el rostro y ser diagnosticado con el desplazamiento de trípode en la mejilla derecho, lo cual precisará de cirugía.Los A's informaron el miércoles que un examen a su ojo derecho mostró que mantiene normal su visión y no se encontró otro daño en el ojo o el hueso orbital. El equipo también indicó que una tomografía en la cabeza no mostró otras lesiones.Meister Sports Management, la agencia que representa a Bassitt, difundió un comunicado dando las gracias a los A's, Medias Blancas y aficionados por sus apoyo y buenos deseos."Chris estará mejor que nunca y estará de vuelta a lo que le gusta hacer muy pronto, y le da las gracias a todos por sus oraciones y apoyo", rezó el comunicado.Bassitt, de 32 años, debutó en las mayores con los Medias Blancas en 2014. Esta ha sido su mejor temporada, con foja de 12-3 y efectividad de 3.06 en 24 salidas, liderando la Liga Americana en victorias.