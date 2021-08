Si niños tuvieran riesgo alto, los vacunaríamos.- Gatell

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

No vacunados, 93% de hospitalizados por Covid.- Ssa

Hora de publicación: 07:53 hrs.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que los niños no son un sector poblacional de riesgo alto, por lo que no es necesario vacunarlos contra el Covid-19."¿Se necesita o no vacunación en menores de edad? Es una respuesta científica válida y necesaria. Vacunar a los menores de edad se ampararía en dos propósitos: si tuvieran un riesgo alto pudiese ser que necesitaríamos protegerlos. Afortunadamente, el sector poblacional no tiene riesgo alto, es de una magnitud sumamente limitado."Al cierre de hoy, menos del 1.6 por ciento (de hospitalizados) son menores de 18 años. Afortunadamente, no se presentan casos graves al nivel de los adultos. Y la segunda idea es que se eviten contagios a partir de estas personas, adolescentes y niños, pero la vacunas no han demostrado que reducen capacidad de contagio. Tienen menor riesgo de enfermar, de hospitalizarse, de morir, pero pueden contagiar. Las vacunas, todas las existentes, no reducen la posibilidad de transmisión", comentó López-Gatell.En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario de Salud dijo que tampoco hay evidencia de la eficacia de un refuerzo de la vacuna contra el coronavirus"Hoy no hay evidencia de que ninguna de las vacunas pierde su capacidad protectora contra los desenlaces que busca evitar. Se ha observado en algunas de las vacunas que 10, ocho meses después la capacidad de anticuerpos reduce, pero eso no es una demostración de que han perdido su efecto, porque hay un periodo de reposo del sistema inmune", explicó."Seguimos monitoreando, si apareciera evidencia científica clara, contundente, que se reduce la potencia de las vacunas, eso nos podría llevar a otra decisión, pero hasta ahora no ha ocurrido".Hugo López- Gatell informó además que los no vacunados contra el Covid-19 representan el 93 por ciento de los hospitalizados por esta enfermedad desde que inició el año."Lo que vemos es lo que hemos venido diciendo: si tomamos todas las hospitalizaciones ocurridas desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha, 93 por ciento ocurrió en personas no vacunadas."Es decir, solamente un pequeño número, que es 3 por ciento, tuvieron esquema completo y a pesar de ello fueron hospitalizadas, porque tiene generalmente comorbilidades o distintas situaciones que les hace no tener una eficacia tan alta de la vacuna", comentó López-Gatell.El subsecretario de Salud resaltó la eficacia de las vacunas, ya que incluso aquellos que tuvieron una sola dosis presentaron baja hospitalización en comparación con aquellos que decidieron no vacunarse."En general, la vacuna da resultados y previene las hospitalizaciones. Muchas veces con la primera dosis se logra más del 80 por ciento del efecto posible de la vacuna y eso se refleja en que sólo 4 por ciento de las personas hospitalizadas eran personas con una sola dosis, pero la enorme mayoría 93 por ciento de las personas que no habían sido vacunadas", señaló.Por otra parte, López-Gatell dijo que el 95.5 por ciento de las defunciones registradas desde que inició el año se han dado en personas no vacunadas."Y vemos lo mismo en las defunciones: tenemos desde el 1 de enero a la fecha que 95.5 por ciento de las defunciones todas y cada una de ellas muy lamentables ocurrieron en personas que no se habían vacunado", afirmó."En cambio, sólo 2 por ciento ocurrieron en personas que se habían vacunado. Esto como digo es en algunas situaciones en donde comorbilidades y otras situaciones de salud pudieran hacer menos efectiva la vacuna".El funcionario finalizó aseverando que a nivel nacional comienza a verse la disminución de casos de Covid-19 y previó que pronto se verá el declive de la tercera ola de contagios."A nivel nacional ya empieza a verse, esta es la segunda semana consecutiva que abrimos la semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa."Cuando ya esta tendencia se establezca, que seguramente ocurrirá dentro de los 15 días, estaremos ya viendo el declive de la tercera ola seguramente rumbo a la estabilización. Y la vacunación es lo que se le puede atribuir la contribución más importante a esto, pero recordamos la importancia de que las personas también se sigan cuidando", añadió.