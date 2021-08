O de oportunidad

El Dr. Manuel de la O, Secretario de Salud estatal, impidió que el Colegio Americano de Monterrey (ASFM) iniciara actividades de acuerdo con su calendario oficial. Cometió un error. Debería revocar la prohibición de inmediato. Lo afirmo a pesar de los altos niveles de contagios actuales.



El sustento de mi exigencia contiene un argumento poco invocado que mucha falta ha hecho: nos urge tener mejor información, directa, confiable, verificable para encontrar las mejores medidas para el combate al virus en este regreso a clases.



Las medidas de seguridad adoptadas por ASFM parten de un sistema de educación híbrido, tanto virtual como presencial, además de poner énfasis en espacios bien ventilados. Puede ser una solución ganadora, y que derrote el riesgo de contagios masivos.



El Gobierno federal ya aceptó el regreso a clases para el día 30, aunque se anuncia que será gradual y escalonado. Si esto es lo que se va a plantear ante las autoridades estatales de salud, con mayor razón sería benéfico hacer un estudio con base en toda una serie de preparativos anti-Covid que diseñó el ASFM. Logran un balance inteligente, entre seguridad y acomodo en favor de los niños. Esto es prioritario.



La decisión de regresar a clases en un sistema híbrido, mitad virtual y mitad presencial tiene que compararse con su alternativa. Ya sabemos que las clases completamente virtuales conllevan consecuencias negativas. Eso ya quedó demostrado con las experiencias de miles de familias desde que comenzó la pandemia. El Gobierno federal ya compró este razonamiento.



En última instancia, los padres de familia del ASFM tienen la decisión soberana de enviar o no a sus hijos a la escuela; y resulta que la gran mayoría dice que sí. Seguramente lo hacen porque se dan cuenta que la convivencia entre otros niños es prerrequisito para que lleven una vida normal y sana.



Estoy plenamente consciente de que el Covid nos trae de cabeza a todos, pero debemos usar la inteligencia para organizarnos correctamente. Urge llegar a consensos científicos para actuar con una eficacia demostrable y lograr así una mayor tranquilidad.



Por ejemplo, el caso del tapaboca. Existe confusión si utilizarlo, si no utilizarlo, o hasta utilizar dos al mismo tiempo. ¿Dónde quedó la proactividad en nuestro Gobierno para definir la medida correcta? Nuestro Gobierno se ha visto siempre reactivo, esperando a que las cosas sucedan antes de proponer hacer algo.



Tiene la obligación en este caso, de adelantarse a los hechos. Pero además debe hacerlo reuniendo el mayor talento científico del País. Ya antes he sugerido al Dr. Alejandro Díaz Villalobos de Cd. Juárez para dirigir el esfuerzo.



Confiar en datos erróneos es muy contraproducente. De allí la importancia de hacer estudios controlados de avanzada. La reapertura anticipada del ASFM es una de esas oportunidades.



Vamos a tener que aprender a vivir con este virus, y repito, para eso necesitamos generar la mejor información posible. Esta oportunidad dorada sigue estando a la mano a través de la comunidad de directivos, maestros, padres y alumnos de mi antiguo colegio.



La nueva amenaza del Secretario de Salud del Estado de cerrar todo si los contagios siguen altos en esa fecha no tiene sentido. No se puede desaprovechar la oportunidad de explorar un regreso bajo medidas estrictamente controladas.



No estoy exigiendo un trato preferencial para el ASFM. Simplemente señalo que existe una circunstancia especial que puede darnos un triunfo significativo dentro de esta tremenda crisis de salud pública. Serviría para orientar mejor el rumbo que tomen otras instituciones educativas.



El ASFM ha sido precursor en materia de programas de educación. Ahora puede abrir brecha con su plan anti-Covid. Veamos este plan, Dr. De la O, como un posible recurso al servicio de toda la sociedad.



Hay que pensar en las razones para cómo sí, en vez de centrarse en por qué no. La situación lo demanda. Insisto, la mejor arma contra el Covid es la inteligencia humana. Usémosla.







