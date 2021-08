Obliga museo a renunciar a curador

Teresa Martínez

Hora de publicación: 11:28 hrs.

El curador Guillermo Santamarina fue obligado a renunciar a su cargo en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, donde señala hay falta de profesionalismo por parte de la líder del recinto: Carolina Ann Dubernard.En su cuenta personal de Facebook, el ex curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil señaló que fue obligado a renunciar sin una razón de por medio."Yo no renuncié, me obligaron. Pero los dejo con sus proyectos mediocres, sus opacidades y cinismos, manipulando una institución que desconocen y detestan", escribió en su cuenta.En entrevista, Santamarina detalló que trabajó como curador en jefe del MMAC por dos años y el lunes 3 de agosto fue llamado a firmar una renuncia, sin recibir una justificación."No hay argumentos. No sé qué procede, estoy esperando a que me den una indemnización más justa de lo que están proponiendo", dijo en entrevista."Es un enorme capricho, es autoritario. A lo largo de los dos años que ella lleva ahí, han pasado por lo menos 10 o 12 ejemplos exactamente como yo, que han salido porque (a ella) no le gusta".La rotación de personal en la institución en el lapso de dos años, explicó Santamarina, ha sido de tres curadores, tres directores de comunicación, dos administradores, dos personas de programas públicos, entre otros.En octubre del 2018, Reforma publicó que Carolina Ann Dubernard fue designada como directora del museo morelense, por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. Sus funciones iniciaron en noviembre de ese año.Su arribo ocurrió a cuatro meses de la apertura del recinto, tiempo en el que ya habían pasado dos directoras, primero Alejandra de la Paz, quien a los dos meses dejó el puesto y su sucesora fue Andrea Torreblanca.La designación de Dubernard levantó quejas entre la comunidad artística morelense.Incluso lanzaron la petición dirigida a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, aun disponible en change.org, titulada "Pedimos que Andrea Torreblanca continúe al frente del MMAC Juan Soriano", que alcanzó las 4 mil 999 firmas.Licenciada en Medicina Física y Rehabilitación, Dubernard fue Directora Municipal de Control de Fauna cuando Cuauhtémoc Blanco fue Alcalde de Cuernavaca. Su cargo en el museo es su primera experiencia en el sector cultural.En noviembre del 2018, la curadora Helena Lugo publicó una columna de opinión en la Revista Código, donde expone su testimonio como coordinadora de investigación en el recinto, cargo al que renunció porque con la llegada de Dubernard se convirtió en un "lugar impositivo y autoritario".