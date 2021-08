Obtiene Ingenios Santos la certificación BONSUCRO

Especial

Hora de publicación: 13:20 hrs.

Recientementeobtuvo la certificaciónpara dos de sus plantas:(Tambaca, SLP), e(Ciudad Valles, SLP). A, es decir, campo que no es propiedad de los Ingenios.es una organización global sin fines de lucro, dedicada a validar y certificar la sostenibilidad de las operaciones de producción y procesamiento de caña de azúcar en el mundo.Es importante resaltar: desde la certificación de los procesos de siembra, cultivo y cosecha de la caña por parte de los productores, pasando por la revisión de los sistemas de gestión de las unidades industriales, hasta la entrega del producto terminado a los clientes.La certificaciónofrece una prueba de que los ingenios certificados cumplen con estos requerimientos., y no menos importante, garantía a sus clientes de adquirir un producto sustentable.El proceso de certificación BONSUCRO tomó dos años para implementarse e implicó un trabajo colaborativo. Se crearon sinergias con los productores de caña, trabajadores del campo, incluyendo cortadores de caña y transportistas; personal de ambos ingenios y el Corporativo, para asegurar el cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos, derechos laborales, erradicación del trabajo infantil, no discriminación y condiciones dignas de trabajo.Esto incluye protocolos de hidratación y descanso en sombra para cortadores de caña, así como la entrega de equipo de protección personal adecuado a las condiciones de trabajo y programas de capacitación en materia de salud y seguridad en el trabajo. Con esta iniciativa se beneficia a los trabajadores del campo en todos los aspectos en los que pudieran haber existido condiciones de vulnerabilidad.En los últimos años los ingenios Alianza Popular y Plan de Ayala han logrado una importante contribución al ecosistema al reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y erradicar la contaminación de la tierra.reafirma su liderazgo e innovación, así como su responsabilidad social con todos los eslabones de la cadena de valor, desde el cultivo y cosecha de la caña hasta la producción y envase del azúcar. Estas certificaciones son un gran orgullo para, para la industria azucarera nacional y para México.Enestán conscientes que "una cucharada de azúcar toma una tonelada de esfuerzo".