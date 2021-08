Oficializa FC Juárez llegada de Ferretti

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 15:35 hrs.

Ricardo Ferretti fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del FC Juárez.El ex DT de los Tigres no tardó en encontrar un nuevo equipo y será en la frontera donde buscará incrementar su legado en el futbol mexicano.Ferretti se une a las filas de los fronterizos de la mano del ex directivo felino Miguel Ángel Garza, quien salió de la institución auriazul en 2020.Será el sexto equipo que dirige el "Tuca" en el futbol mexicano, tras haber estado en Pumas, Chivas, Toluca, Morelia y Tigres.En total, Ferretti ha conseguido siete títulos de Liga, uno de Copa MX, 4 Campeón de Campeones y dos de Liga de Campeones de la Concacaf.