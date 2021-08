Ofrece Target ayuda educativa a sus empleados

Target Corp se sumó a una creciente lista de empresas que están ofreciendo asistencia educativa a sus empleados en ciertas instituciones académicas en línea, en medio de un mercado laboral sumamente competitivo.La cadena minorista con sede en Minneapolis anunció que invertirá 200 millones de dólares en los próximos cuatro años para ofrecer títulos universitarios y certificados de estudios administrativos en instituciones como la Universidad de Arizona y la Universidad de Denver. Además, ofrecerá gratis los libros de texto.Al igual que otras compañías como Walmart, Taco Bell y Walt Disney Co, Target se está asociando con Guild Education, una agrupación de Denver que sirve de enlace entre empresas y universidades. Target dice ofrecer uno de los programas más completos.El programa de Target estará disponible a partir de este otoño a más de 340 mil estudiantes en Estados Unidos. Los empleados, incluso los que estén apenas comenzando, podrán tomar clases en más de 40 universidades y otros planteles educativos. Podrán escoger entre 250 programas, incluso de computación y administración de empresas.Para quienes estén interesados en oportunidades educativas aparte de las ofrecidas por Guild, Target ofrecerá pagos directos a las instituciones académicas de hasta 5 mil 250 dólares para programas que no sean de maestría y hasta 10 mil dólares para programas de maestría."Una cantidad significativa de nuestros empleados hacen carrera en Target y sabemos que muchos de ellos desean oportunidades educativas adicionales'', explicó en un comunicado Melissa Kremer, directora de recursos humanos de Target. "No queremos que el costo sea una barrera para nadie''.La decisión de Target sigue a una similar anunciada el mes pasado por Walmart, de que pagará por completo los estudios y los libros de texto para los 1.5 millones de empleados de las cadenas Walmart y Sam's Club en Estados Unidos, mediante su programa Live Better U.Walmart, la principal empresa minorista y el empleador privado más grande del país, cobraba un dólar por día a los empleados a cambio de participar en el programa. Ahora la cadena dice que invertirá mil millones de dólares para los próximos cinco años, en entrenamiento y desarrollo profesional.Walmart aseguró el mes pasado que quienes participan en el programa suelen tener mayores probabilidades de ser ascendidos y de ser retenidos más que otros empleados.