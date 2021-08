Ofrecen guía para regreso escolar seguro

03 min 00 seg

Dalia Gutiérrez

Toma en cuenta

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para que el retorno a las aulas ocurra de forma segura y no se presenten brotes de Covid-19 en las escuelas deben seguirse todos los protocolos sanitarios, coincidieron ayer expertos que participaron en el panel virtual "Regreso a clases", organizado por TecSalud."Si se quieren llevar un mensaje, llévense éste, porque es muy importante la suma de medidas", señaló Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.Aunque el mejor momento para reabrir las escuelas es cuando los contagios están controlados, indicaron, las experiencia en otros países ha demostrado que los planteles no son promotores de la pandemia cuando se aplican las medidas de manera estricta.Pero para lograrlo, es necesario que las recomendaciones sean seguidas por todos los miembros de la comunidad estudiantil."Escuelas que abrieron durante la pandemia sin protocolos, encontraron una alta transmisión dentro de los colegios", destacó Carol Perelman, química farmacéutica bióloga y divulgadora de ciencia."Pero colegios que siguieron las medidas y los protocolos bien establecidos, que fueron claros por todos los integrantes de la comunidad, encontraron que recibían casos positivos, pero en la escuela no había transmisión".¿Y cuáles son las medidas a seguir para un retorno seguro este 30 de agosto?Una es que los protocolos no sólo deben aplicarse en el colegio, sino también en casa."Los filtros para llegar al colegio comienzan con la observación en casa. Yo no puedo mandar a un niño que se sienta mal (a la escuela)", enfatizó Perelman.También hay que mantener una correcta ventilación en los espacios escolares y utilizar herramientas para medir el nivel de dióxido de carbono en el ambiente, así como la sanitización de espacios, el lavado de manos frecuente y el uso de cubrebocas, que se recomienda a partir de los 2 años de edad.Lo más importante para elegirlo es que sea un material que se ajuste a la comodidad del menor.Mantener el distanciamiento social, así como controlar el tamaño y la interacción de las burbujas de los estudiantes también es importante."El distanciamiento incluye el evitar aglomeraciones en el recreo, en la entrada, en la salida", puntualizó Moreno.Además, los miembros de la comunidad que puedan vacunarse deben hacerlo. Esto incluye a directivos, profesores, personal administrativo y papás.Debe existir, también, capacitación y comunicación sobre los protocolos."Sí queremos escuelas que retornen con seguridad, no le demos al profesor y al director la responsabilidad", recomendó Guillermo Torre, Rector de TecSalud, a los padres de familia. "Aceptemos una corresponsabilidad de tener un entorno completo seguro".La suma de estas medidas ayudará a disminuir el riesgo de brotes de Covid-19 en la escuela.* Aplicar el primer filtro desde casa* Buena ventilación* Uso de cubrebocas* Higiene de manos y espacios* Distanciamiento social* Control del tamaño e interacción de burbujas (grupos)* Medición de dióxido de carbono* Vacunación de adultos* Realizar pruebas de antígenos* Capacitación y comunicación