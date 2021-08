Ordena juez vacunar a un menor, ahora, en CDMX

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 11:30 hrs.

Un juez federal ordenó hoy vacunar a un menor de 18 años contra Covid-19, primer caso del que se tiene registro público en esta Ciudad.Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión provisional en el amparo promovido por Alfredo Mata García, a nombre de un menor de edad."Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables apliquen a la brevedad posible al menor quejoso la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la Covid-19, quedando bajo su más estricta responsabilidad lo concerniente a su valoración, en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud, es candidato a la aplicación de la misma y en las modalidades (tipo o marca de la vacuna) así como las dosis que correspondan; y de no ser así, deberán manifestarlo ante este juzgado", ordenó Santos.El juzgado no publicó detalles sobre el menor beneficiario, por ejemplo, su edad o si tiene algún padecimiento o deficiencia inmunológica que lo haga más vulnerable al coronavirus.La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el 24 de junio el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNtech para el grupo de 12 a 17 años, pero el Gobierno no tiene planes inmediatos para generalizar la vacunación de menores, pese al regreso a clases presenciales el 30 de agosto, pues los considera de muy bajo riesgo para enfermar de gravedad por Covid-19.REFORMA publicó el 31 de julio que un juez de Querétaro ordenó vacunar a una menor de 16 años, quien recibió la primera dosis el 13 de julio, pero la beneficiaria padece un síndrome que afecta su desarrollo físico e intelectual, por lo que se le consideró altamente vulnerable.En ese caso, la Secretaría de Salud (Ssa) impugnó la suspensión ante un tribunal colegiado, y es previsible que también lo hará con la concedida hoy por el juez de la Ciudad de México.El Juzgado Cuarto en Materia Administrativa en la Capital, donde despacha un secretario en funciones de juez, negó hoy tres suspensiones a padres de familia que buscan vacunar a cinco menores de 18 años, mientras que el Juzgado Segundo negó otra suspensión similar el pasado 27 de julio."El interés personal del demandante no se puede sobreponer al de la sociedad en general de que se ejecute en los términos y bajo los esquemas establecidos, la Política Nacional de Vacunación (PNV), ya que en dicho documento se ponderaron diversos aspectos con el fin de priorizar la aplicación de la vacuna a grupos poblacionales con mayor riesgo", afirmó el Juzgado Cuarto.Agregó que, de ordenar la vacunación inmediata de menores, estaría alterando la PNV, que busca inmunizar para el cierre de 2021 al menos a 75 por ciento de los mayores de 16 años, y el Poder Judicial estaría sustituyendo en sus funciones a las autoridades de salud.Una de estas negativas de suspensión ya también fue impugnada, por lo que serán los tribunales colegiados en materia administrativa los que irán resolviendo si se vacuna o no a los menores.Hay 23 tribunales de esta materia, y cada uno puede tener criterio distinto sobre el tema.