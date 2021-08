Ordenan aprehender a Bozzo y solicitan ficha roja

Abel Barajas

Hora de publicación: 11:19 hrs.

Un juez federal ordenó la aprehensión de Laura Bozzo en el proceso que le iniciaron por vender un inmueble embargado por el SAT y con el que había garantizado un adeudo fiscal de más de 13 millones de pesos.El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez instruyó la captura de la conductora de televisión por el delito de depositaría infiel, informaron fuentes del Gobierno federal.Al mismo tiempo, con base en este mandamiento judicial, la Fiscalía General de la República solicitó a la oficina de la policía internacional girar una ficha roja contra Bozzo, para que sea localizada en más de 190 países. Se espera que en breve sea emitida esta notificación de búsqueda.Laura Bozzo libró una defraudación fiscal de más de 13 millones de pesos y un delito de insolvencia fraudulenta, pero un juez de control reclasificó este último por el ilícito de depositaría infiel, lo que la tiene al borde de la cárcel.En la audiencia en la que compareció el pasado miércoles, a través de videoconferencia, Daniel Ramírez Peña, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, resolvió no vincularla a proceso por los dos delitos originalmente imputados.Pero le impuso la prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga, y le dio 48 horas para llegar a un acuerdo con el SAT o internarse voluntariamente al Penal de Santiaguito; de no hacerlo, ordenaría su aprehensión.Este plazo venció ayer alrededor de las 16:00 horas, razón por la que es probable que en este momento la conductora de "Laura en América" ya es buscada por la FGR.En la audiencia, los fiscales formularon la imputación contra Bozzo por una supuesta defraudación fiscal de 13 millones 295 mil pesos en año 2012, por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto empresarial a tasa única.El juez, sin embargo, desestimó por prescripción este delito, razón por la que enseguida los fiscales le imputaron la insolvencia fraudulenta, un delito que no fue materia de la solicitud de la audiencia inicial, pero que fue denunciado por el Servicio de Administración Tributaria incluso antes de la querella por quebranto al fisco.El juzgador, sin embargo, también resolvió en la audiencia que tampoco había elementos para procesar por ese ilícito; sin embargo, reclasificó la conducta penal y estimó que había datos mínimos para suponer el delito de depositaría infiel.De acuerdo con la Fiscalía, el delito lo habría cometido por vender la casa Cerrada de Antequera 47, Fraccionamiento La Herradura, en Huixquilucan, Edomex, que estaba embargada por el SAT y con el que ella supuestamente había garantizado el adeudo fiscal por más de 13 millones de pesos.El 9 de julio de 2018, el SAT trató de embargar el inmueble y asentó en un oficio que la actriz se negó a permitir la diligencia y no abrió la puerta. Sin embargo, al día siguiente dice haber llevado a cabo el embargo, dejándola como depositaria de la casa.Según un acta registral, el 7 de agosto de ese año Bozzo vendió el inmueble en 700 mil dólares a Guimisión S.A. de C.V., una empresa constituida apenas un mes antes y representada por Juan Ignacio Oseguera Iturbide.Este último aparece como abogado en el directorio de la Notaría Número 99 de la Ciudad de México, la misma que solicitó al Registro de la Propiedad Mexiquense inscribir la anotación de la compraventa.En la audiencia, la defensa de la imputada expuso que el embargo nunca quedó inscrito y afirmó que Bozzo tampoco fue depositaria del inmueble, responsabilidad que el SAT le confirió a un empleado del fraccionamiento. No obstante, el juez la vinculó a proceso.