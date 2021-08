Ordenan capturar a Cabal Peniche

Abel Barajas

Después de dos décadas de haber regresado extraditado a México y recuperar su libertad, Carlos Cabal Peniche vuelve a ser un evadido de la justicia.Un juez de control de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del ex banquero y su esposa Teresa Pasini Bertrán por un presunto fraude de alrededor de más de 600 millones de pesos, financiamiento que recibió de Crédito Real para adquirir Grupo Radiópolis.Autoridades ministeriales informaron que, por solicitud de la Fiscalía de la Ciudad de México, desde el mes pasado Héctor Rojas Pacheco, juez de la Unidad de Gestión Judicial Número 12, libró las órdenes de captura.Y agregaron que, con base en este mandamiento judicial, la Oficina de Policía Internacional Interpol emitió la ficha roja en contra del ex banquero y su esposa, para que sean buscados en más de 190 países.De acuerdo con los informes obtenidos, las autoridades presumen que Cabal Peniche y su cónyuge se encuentran en Italia, ya que ambos tienen desde hace tiempo la nacionalidad de ese país.El fraude es un delito que no amerita la prisión preventiva de oficio en el sistema acusatorio, aunque eventualmente la Fiscalía capitalina podría intentar solicitar la prisión preventiva justificada, en caso de que considere que existe un riesgo de fuga.A Cabal y Pasini les imputan defraudar a la Sofom que les facilitó el crédito de 30 millones de dólares, pues llegada la fecha de vencimiento del préstamo, no cumplieron con su obligación de pago.Desde junio, Cabal presentó un primer amparo contra una posible orden de aprehensión, pero el Juzgado Sexto de Distrito en esa Materia le negó la suspensión provisional porque su demanda la interpuso unos días antes de que se girara el mandamiento de captura.El año pasado, Corporativo Coral, de Miguel Alemán, compró el 50 por ciento de Grupo Radiópolis a Televisa por mil 248 millones de pesos, recursos que, según lo anunciado públicamente, fueron aportados por Teresa Pasini, esposa de Carlos Cabal Peniche; Samantha del Valle, hija de Alejandro Del Valle, y Rosa María Rubio, quien fuera esposa de Carlos Aguirre Gómez, ex director de Grupo Radio Centro.Teresa Pasini, a través de la empresa Nuncio Accipiens, solicitó el crédito de 30 millones de dólares a la Sofom, para financiar esta operación.No obstante, Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, quien invirtió en esta empresa, dijo en su momento que Cabal y su esposa no habían aportado nada para financiar la adquisición del grupo de medios."Crédito Real me dijo, te lo presto a ti, no a Carlos Cabal ni a su esposa", dijo.Del Valle también aseguró que en su momento le pidió a Cabal Peniche su salida de Interjet, donde tampoco había invertido un sólo dólar de la inyección de capital de 150 millones de dólares anunciada el año pasado.En la década de los 90, Cabal estuvo 4 años prófugo de la justicia y luego fue detenido en Australia, donde enfrentó un proceso de extradición tras las rejas durante 2 años 9 meses, con base en 17 acusaciones por delitos fiscales y financieros durante su gestión como presidente de Grupo Financiero Cremi-Unión.En 2001 fue extraditado y al llegar a México no pisó la cárcel, pues en todas las acusaciones consiguió la libertad provisional. En 2010, casi una década después de su retorno, fue absuelto del último expediente penal.No volvió a tener problemas con la justicia hasta el mes pasado, en que nuevamente se ordenó su captura.