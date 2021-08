Pandemia, inflación y autoridades monetarias

VISIÓN ECONÓMICA / Salvador Kalifa

en EL NORTE

3 min 30 seg

La pandemia del Covid-19 sigue creando incertidumbre sobre las expectativas económicas, ya que las variantes del virus, en particular la Delta, está provocando una tercera ola de contagios en el mundo.



La vacunación ayuda, pero todavía hay miles de millones de personas que se resisten a vacunarse o no tienen acceso a ella, por lo que no hemos superado la posibilidad de nuevos trastornos económicos asociados a dicha enfermedad.



Y no parece que el final esté cerca, ahora que la variante Lambda, que parece ser resistente a las vacunas, apareció en Estados Unidos (EU), y se teme que surjan otras más ante la renuencia de muchas personas a vacunarse.



Esto contribuye a que los mercados financieros, que siguen en nivel récord impulsados por el paquete fiscal aprobado recientemente en el Congreso estadounidense, se cuestionan cómo será el crecimiento económico de la segunda mitad del año, en particular si los contagios y las medidas de prevención desaceleran la economía y afectan los resultados de las empresas.



Esto, de suceder, complicaría la tarea de las autoridades monetarias en Estados Unidos (EU) y, por añadidura, en México. La política monetaria laxa en EU contribuye a la exuberancia bursátil, y si la pandemia trastorna otra vez a la economía, será bastante difícil justificar los niveles extremadamente altos de valuación de las empresas. El corolario pudiera ser una corrección significativa de los mercados accionarios.



Por si lo anterior no fuera suficiente para quitar el sueño a los miembros de la Reserva Federal (Fed), hay que agregar que se han acumulado presiones inflacionarias durante este año, tanto a nivel productor como consumidor. En ambos casos se han visto los crecimientos de precios más altos desde hace más de una década.



Varios factores explican este resurgimiento de la inflación. Éstos incluyen el alza de los precios de los energéticos y de varios insumos y productos, cuya oferta se ha afectado por trastornos en la cadena de suministro o por razones climáticas. También contribuye a ello el hecho de que los precios se comparan con lo sucedido un año antes, cuando cayeron durante el surgimiento de la pandemia.



Por ahora, la mayoría de los especialistas coinciden con la opinión de los miembros del Fed de que este brote inflacionario es transitorio. No obstante, los incrementos desde el mes de abril han sido significativos y bien pudieran sostener la inflación por encima del 3 por ciento en 2021, más cuando la política monetaria continúa extremadamente laxa, viene un fuerte gasto en infraestructura y, además, han aumentado las expectativas inflacionarias de los mercados, las empresas y los consumidores.



En consecuencia, el crecimiento de los precios pudiera continuar elevado y obligar a las autoridades monetarias de EU a actuar antes de lo deseado. Esto, de ocurrir, desplomaría los mercados bursátiles y pudiera frenar el hasta hoy dinámico crecimiento de la economía estadounidense.



Es crucial, por tanto, que pronto veamos una caída significativa en el ritmo de crecimiento de los precios en EU, porque el número de julio (5.4 por ciento) fue, por cuarto mes, elevado. Ojalá que el dato para agosto, que conoceremos en septiembre, muestre un retroceso significativo de la inflación.



Mientras tanto, el crecimiento de los precios también sigue alto en México, donde en julio registró un 5.81 por ciento. La explicación es similar a la de EU, aun cuando en nuestro caso no existen apoyos fiscales a las empresas y las familias.



Por ahora no se ve un alivio próximo a este problema, y menos cuando el Gobierno regresa a las prácticas nefastas del pasado, queriendo combatir la inflación con controles de precios, una estrategia ineficiente, costosa y, peor aún, inefectiva.



En dicho contexto, la política monetaria de Banco de México necesita seguir muy de cerca la evolución de la inflación, las señales del Fed y ahora, además, incorporar en sus decisiones, como la que adoptó hoy, las distorsiones creadas por las políticas equivocadas de la 4T. Faltan 308 días.





sakalifaa@gmail.com









El Dr. Salvador Kalifa tiene Licenciatura en Economía por el ITESM, y Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Cornell. Ha impartido cátedra en el CIDE, las Universidades Iberoamericana, Anáhuac (en la cual fue Director de la Escuela de Economía) y de Monterrey, así como en el ITESM. Fundó la empresa Consultores Económicos Especializados, que asesora en asuntos económicos a empresas nacionales y extranjeras.