¿Para dónde vamos?

Sergio Elías Gutiérrez

Los que fueron electos este año están caminando con mucho cuidado. Esto indica que están conscientes de lo que les espera.



Samuel García no parece estar esperando a que se resuelva su triunfo en el Tribunal Electoral. Confía en el apoyo que en púbico y de seguro en privado le ha ofrecido el Presidente.



En alguna mañanera, AMLO ha expresado su deseo de que la sentencia del TEPJF le sea favorable, no sé si eso le ayude, pero al menos no ha expresado una opinión contraria.



Por su cuenta, Samuel ha ido tejiendo amarres con grupos locales de empresarios que parecen estar felices por su triunfo. Además ha extendido sus redes hasta varios estados de los Estados Unidos.



Sabe que lo que pueda hacer con los escasos recursos estatales, y aun en el supuesto de que cuente con apoyo federal, serán insuficientes para los grandes proyectos que quiere emprender.



La carretera La Gloria-Colombia, propuesta desde hace varios sexenios, se enfrenta a la fuerte tradición de los empresarios, americanos y mexicanos de usar la aduana de Nuevo Laredo, además de que sus autoridades defenderán con todo.



El proyecto de tren ligero, de 60 kilómetros entre García y Apodaca, suena muy difícil de realizar. Basta ver que no ha habido, hasta ahora, manera de resolver el problema que enfrentan los habitantes de esos dos municipios para trabajar fuera de su residencia en esas zonas.



El tren entre Monterrey y San Antonio, que se supone sería de pasajeros, requeriría en todo caso de inversión de empresarios de Estados Unidos. En el País no hay una sola empresa capaz o con experiencia en hacer negocio con ese sistema de transporte. Ni siquiera en Estados Unidos es muy bueno que digamos el transporte ferroviario de pasajeros.



Hace bien Samuel soñar en grande, pero no se queda con eso, también ha sostenido reuniones con los Alcaldes electos, que han puesto a un lado los intereses partidistas, para buscar soluciones a los muchos problemas que enfrentan.



La crisis financiera de los municipios es grave, quizá la más difícil en décadas, la pandemia les acarreó gastos no programados, además de que los apoyos, federales y estatales, se redujeron en gran medida.



Los municipios metropolitanos, en donde vive la gran mayoría de la población, tienen grandes diferencias en sus capacidades para atender las demandas de sus habitantes. Entre San Pedro y Pesquería hay una diferencia de gasto por habitante abismal. Lo mismo con Monterrey y Ciénega de Flores. Mientras unos tienen crecimiento poblacional estancado, los otros están en los de mayor crecimiento demográfico del País.



Para evitar que esas desigualdades sigan aumentando, podría buscarse un mecanismo de compensación para apoyar a esos municipios. De no hacerlo, la pobreza circundante será una amenaza para las zonas de mayor bienestar. Muchos ejemplos hay en el mundo de ese fenómeno, las periferias pobres amenazan la seguridad de los que más tienen.



Además, es de justicia elemental tratar de paliar, al menos, la pobreza de millones de personas. Mucho ayudaría que el gasto municipal se usara para mejorar los servicios públicos y con eso aumentar su calidad de vida.



Al Gobierno estatal le corresponde encabezar un programa para atacar esas desigualdades, al tiempo que busca, sobre todo en el extranjero, inversiones para paliar el desempleo. Aplicar la teoría del tamal: amarrar arriba y abajo para que no se caiga lo que viene dentro.



La pluralidad que se consiguió en las pasadas elecciones debe ser un punto a favor y no un estorbo para la coordinación intergubernamental. Hasta ahora los principales actores políticos han mostrado estar de acuerdo en este punto.



Esto requiere del apoyo de los Diputados locales para crear los instrumentos legales, y si no es mucho pedir, que ahora sí revisen las cuentas públicas en tiempo y forma.



En sus manos está rechazar las cuentas públicas irregulares y con ello evitar la impunidad, que es un aliciente para que siga la corrupción. Y además ya no tienen por qué proteger a Gobiernos ajenos a sus partidos.





