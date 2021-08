Paran gaseros

Iris Velázquez y Diana Gante

Miles de consumidores de gas LP de al menos 5 estados del centro y sur del País resultaron afectados por la suspensión de abasto del combustible.Las empresas distribuidoras alegaron que los repartidores que sustentan su ingreso de comisiones por venta, bloquearon instalaciones y ordenaron la suspensión de reparto de gas en protesta por la reducción de su margen de utilidad.La Asociación de Distribuidores de Gas (ADG) acusó agresiones de comisionistas."En los últimos días, como medida de presión, estos comisionistas nos han cerrado varias plantas de distribución y no dejan que operen autotanques, camiones cilindreros ni estaciones de carburación, además de que han destruido vehículos, han golpeado a nuestros empleados y han decidido no permitir a ninguna empresa comercializar el gas LP", explicó.Repartidores consultados por Grupo REFORMA indicaron que recibieron la orden de parar debido a que las empresas gaseras les limitaron sus ganancias.Demetrio Gutiérrez, un despachador de Flama Gas, planta ubicada en Xalostoc, Ecatepec, cuestionó la reducción de sus comisiones."La inconformidad que tenemos con nuestra empresa, y de todo el gremio gasero, es que el gas tuvo una baja. Está bien, estamos de acuerdo en que baje el precio para el consumidor, en lo que no estamos de acuerdo es que nosotros como comisionistas paguemos los platos rotos", planteó."El domingo empieza el problema y el lunes nos dicen que nos van a dar ahora 50 centavos por litro de comisión. Es una grosería, es una falta de respeto, es una humillación a nuestro trabajo. Es imposible trabajar de esa manera. ¿Cómo no defenderlo? Es el negocio familiar", explicó.Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, expuso que decretaron un paro indefinido en espera de un acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas) se deslindó del paro, pero igualmente criticó la medida gubernamental.Indicó que un control de precios no contribuye a la solución de los problemas de fondo de la industria, ya que incentiva el robo de gas LP a Pemex y su distribución ilícita.También, agregó, favorece el fortalecimiento de grupos de choque y su control en zonas de reparto a través de organizaciones delictivas "como las que se están manifestando en la Zona Metropolitana del Valle de México".Todo esto se da tras la publicación el pasado sábado de la metodología de precios para el gas LP, en la que se fijaron valores máximos para 145 zonas de distribución a nivel nacional."Ya recorrí cuatro gaseras y no hay servicio en ninguna, es un servicio básico", lamentó José Rodríguez, quien fue de Ecatepec a San Juanico al nororiente de CDMX con la intención de llenar un tanque de gas LP.Ascención Ávila, ama de casa, también recorrió cuatro gaseras de la zona en busca de gas LP, pues comentó que no tenía para cocinar ni calentar agua.